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حادثة مأساوية.. وفاة مواطن صعقاً بالكهرباء!

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:05
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لقى مسن مصرعه، اليوم الجمعة، بعد إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية في مصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع مسن إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية بمركز قوص، وتبين مصرع عبد الستار.ك.، 61 عاما.
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تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات. (اليوم السابع)
 
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