حادثة مأساوية.. وفاة مواطن صعقاً بالكهرباء!

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لقى مسن مصرعه، اليوم الجمعة، بعد إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية في مصر.تلقت الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع مسن إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية بمركز قوص، وتبين مصرع عبد الستار.ك.، 61 عاما.تم نقل إلى مشرحة قوص تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات لاستكمال التحقيقات. (اليوم السابع)