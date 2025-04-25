أغنية ذكّرته بطليقته.. فألغى حفل زفافه

Advertisement

في ، ، تحوّل حفل إلى لحظة درامية مؤثرة، بعد أن غيّرت أغنية مسار الليلة بالكامل! أثناء الحفل، عزف منسق الأغاني أغنية "تشانا ميريا" الشهيرة من فيلم Ae Dil Hai Mushkil، لتوقظ العريس وتعيده بذاكرته إلى طليقته.العريس، الذي بدا متأثرًا للغاية، لم يتمالك نفسه وقرر إلغاء الزفاف بالكامل، مودعًا الحاضرين.انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل، مئات الآلاف من الإعجابات. المعلقون تفاعلوا بقوة، بين من شكر الدي جي لأنه أنقذ العريس من زواج بلا حب، وبين من مازح العريس قائلًا: "انت لست يا نجم!". (news18)