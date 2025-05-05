حادثة مأساوية.. وفاة طفل غرقاً في مصر

Advertisement

لقى طفل مصرعه، اليوم، غرقا فى مصر، بقرية شنهور بمركز قوص جنوب قنا.وتبين مصرع إبراهيم مصطفي فكري، 12 عاما، بعد سقوط تروسيكل فى الترعة بقرية شنهور جنوب قنا.تم نقله إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. (اليوم السابع)