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حادثة مأساوية.. وفاة طفل غرقاً في مصر

Lebanon 24
05-05-2025 | 13:00
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لقى طفل مصرعه، اليوم، غرقا فى مصر، بقرية شنهور بمركز قوص جنوب قنا.

وتبين مصرع إبراهيم مصطفي فكري، 12 عاما، بعد سقوط تروسيكل فى الترعة بقرية شنهور مركز قوص جنوب قنا.
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تم نقله إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
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