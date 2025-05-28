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من فرشاة أسنانه.. هكذا كشفت هذه المرأة خيانة زوجها

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:56
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كشفت امرأة بريطانية خيانة زوجها بعد مراجعة بيانات استخدام تطبيق فرشاة الأسنان الكهربائية العائلية، التي أظهرت نشاطًا مريبًا.

وشارك بول جونز، وهو محقق خاص بريطاني ذو خبرة تزيد عن 10 سنوات، إحدى أغرب قضاياه التي جمعت بين التكنولوجيا الذكية والخيانة الزوجية. 
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وبحسب جونز، كانت المرأة المتزوجة والأم لطفلين تستخدم تطبيقًا على هاتفها الذكي مرتبطًا بفرشاة الأسنان الكهربائية لمراقبة تنظيف أطفالها لأسنانهم. لكنها لاحظت أن فرشاة أسنان زوجها تُستخدم في أوقات غريبة، خاصة عندما يُفترض أن يكون الجميع في المدرسة أو العمل.

وقال جونز "في البداية، لم تثر فترات تنظيف  الأسنان المتأخرة في صباح الجمعة أي شكوك". لكنه أضاف أن الطوابع الزمنية أظهرت نمطًا متكررًا لاستخدام الفرشاة في أوقات كان الزوج يدّعي خلالها وجوده في العمل. وبعد التأكد من أن الأطفال في المدرسة، واجهت الزوجة زوجها الذي نفى الأمر مؤكدًا ذهابه للمكتب.

وأظهرت البيانات أن الزوج كان يستخدم فرشاة الأسنان حوالي الساعة الـ10:48 صباحًا في أيام الجمعة، وهو وقت كان من المفترض أن يكون في العمل فيه، لكنه في الواقع كان في المنزل. وكشف جونز أن الزوج كان يقيم علاقة غير شرعية مع زميلة في العمل داخل منزله أثناء غياب الجميع.

وأشار جونز إلى أن الأجهزة الذكية تسجل البيانات الزمنية والمكانية بدقة، وقال "عندما تُظهر البيانات أن شخصًا ما نظف أسنانه في وقت يتعارض فيه مع روايته، يصبح من الصعب تفسير ذلك."(إرم نيوز)
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