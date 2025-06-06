25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بالفيديو... عجل هارب يثير الذعر بين السيارات!
Lebanon 24
06-06-2025
|
09:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو لعجل هارب بين السيارات في أحد شوارع
القاهرة
، كاد أن يتسبب بحادث مروري.
Advertisement
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظات المطاردة التي استدعت تدخل المارة للسيطرة على العجل. (سبوتنيك)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... مبنى مائل يُثير الذعر في مدينة عربيّة
Lebanon 24
بالفيديو... مبنى مائل يُثير الذعر في مدينة عربيّة
06/06/2025 20:51:35
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك
06/06/2025 20:51:35
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. اندلاع حريق كبير في الأعشاب يتسبب بحالة من الذعر بين السكان
Lebanon 24
في طرابلس.. اندلاع حريق كبير في الأعشاب يتسبب بحالة من الذعر بين السكان
06/06/2025 20:51:35
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير بين عدد من السيارات في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير بين عدد من السيارات في بيروت
06/06/2025 20:51:35
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
فيديو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينهم أطفال... مصرع 4 أشخاص حرقًا داخل منزلهم!
Lebanon 24
بينهم أطفال... مصرع 4 أشخاص حرقًا داخل منزلهم!
13:09 | 2025-06-06
06/06/2025 01:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "مومياء البيرو"... هل أصلها فضائيّ؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "مومياء البيرو"... هل أصلها فضائيّ؟
10:38 | 2025-06-06
06/06/2025 10:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... وزير يُعيّن طفلاً (صور)
Lebanon 24
مفاجأة... وزير يُعيّن طفلاً (صور)
08:19 | 2025-06-06
06/06/2025 08:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
07:04 | 2025-06-06
06/06/2025 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في طريقه للصلاة... هكذا فقد الصيدلي المصري عبدالله حياته
Lebanon 24
كان في طريقه للصلاة... هكذا فقد الصيدلي المصري عبدالله حياته
06:41 | 2025-06-06
06/06/2025 06:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
15:30 | 2025-06-05
05/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
13:51 | 2025-06-05
05/06/2025 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
07:04 | 2025-06-06
06/06/2025 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:09 | 2025-06-06
بينهم أطفال... مصرع 4 أشخاص حرقًا داخل منزلهم!
10:38 | 2025-06-06
معلومات جديدة عن "مومياء البيرو"... هل أصلها فضائيّ؟
08:19 | 2025-06-06
مفاجأة... وزير يُعيّن طفلاً (صور)
07:04 | 2025-06-06
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
06:41 | 2025-06-06
كان في طريقه للصلاة... هكذا فقد الصيدلي المصري عبدالله حياته
05:34 | 2025-06-06
حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 20:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24