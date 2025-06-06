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بالفيديو... عجل هارب يثير الذعر بين السيارات!

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:52
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجل هارب بين السيارات في أحد شوارع القاهرة، كاد أن يتسبب بحادث مروري.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظات المطاردة التي استدعت تدخل المارة للسيطرة على العجل. (سبوتنيك)
 
 
 
 
 
 
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