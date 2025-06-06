بالفيديو... عجل هارب يثير الذعر بين السيارات!

انتشر على مقطع فيديو لعجل هارب بين السيارات في أحد شوارع ، كاد أن يتسبب بحادث مروري.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظات المطاردة التي استدعت تدخل المارة للسيطرة على العجل. (سبوتنيك)