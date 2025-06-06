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بينهم أطفال... مصرع 4 أشخاص حرقًا داخل منزلهم!

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:09
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم ليلًا جراء حريق اندلع داخل منزل في مدينة ريمس شمالي البلاد.
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وأوضح رئيس بلدية ريمس أن من بين الضحايا طفلًا، في حين لا يزال طفل آخر في عداد المفقودين.

كما أُصيب شخصان بجروح بالغة ونُقلا إلى المستشفى، إلى جانب 12 مصابًا آخرين بحالات طفيفة.

وأشار المسؤول إلى أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية، إذ لم تتمكن فرق الطوارئ بعد من دخول الشقة التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحريق.

إذا بتحب أضيف تواريخ أو أرقام، أو تبسيط أكتر، خبرني.

وأفادت السلطات بأن الحريق اندلع في الطابق الرابع من مبنى سكني حوالي الساعة 12:30 صباحًا (22:30 بتوقيت جرينتش) وسرعان ما انتشر.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الحريق الذي تم إخماده.
 
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