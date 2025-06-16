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قاتل نائبة وزوجها في قبضة الأمن.. ورسالة غريبة لصديقه (صور)

Lebanon 24
16-06-2025 | 02:00
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بعد يومين على ملاحقته، تمكنت قوات الأمن الأميركية في مينيسوتا من القبض على المشتبه بقتله مشرّعة ديموقراطية في مجلس نواب الولاية وزوجها.
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وقال الضابط في شرطة مينيسوتا جيريمي غايغر اليوم الاثنين "تمّ توقيف المشتبه به من دون استخدام القوة"، مشيرا إلى أن توقيفه حصل في بلدة غرين آيل غرب مدينة مينيابوليس.
 
وكان مسؤولون أميركيون أفادوا سابقا بأن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون المحليين والتابعين للولاية والفدراليين تمكنوا من العثور على المشتبه به فانس بولتر البالغ 57 عاما والقبض عليه في منطقة ريفية.
 
في حين كشف ديفيد كارلسون، صديق فانس المقرب وزميله في السكن أن المشتبه به كان يشعر بالإحباط وعدم الرضا عن وضعه في العمل، لكنه لم يظهر أي علامات على أنه قد يلجأ إلى العنف.

كما أضاف أن بولتر كان يعمل ضمن نوبات ليلية لدى منظمة تُعنى بالتبرع بالعيون، وكان يحاول تأسيس شركة أمن خاصة. وأشار إلى أن صديقه كان متعباً مساء الجمعة فتركه وشأنه.
 
لكنه استيقظ صباح السبت على رسالة نصية مزعجة. إذ أرسل بولتر لكارلسون رسالة هاتفية غريبة قائلا إنه "سيغيب لفترة وقد يموت قريبًا"، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة.

وقال كارلسون: "ظننتُ أنه سيؤذي نفسه.. لم أكن أعتقد أنه سيفعل شيئًا كهذا". (العربية) 
 
قاتل النائبة الأميركية
 
 
النائبة الأميركية وزوجها (أسوشييتد برس)
 
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