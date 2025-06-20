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منوعات
لم تتقبل التبريرات.. عروس تطالب المتغيبين عن زفافها بدفع ثمن الطعام!
Lebanon 24
20-06-2025
|
01:54
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في حادثة أثارت عاصفة من الجدل على
مواقع التواصل الاجتماعي
، قامت عروس من ولاية
مينيسوتا
الأميركية بمطالبة بعض ضيوفها بسداد تكلفة وجباتهم بعد تغيبهم عن حفل زفافها في اللحظة الأخيرة، وهو ما اعتبره كثيرون تصرفًا فظًا ومبالغًا فيه، رغم تفهّم البعض لموقفها.
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الحكاية بدأت حين شاركت إحدى المستخدمين القصة على مجموعة "r/weddingshaming" الشهيرة في موقع Reddit، حيث قالت إن العروس غضبت بشدة بعد أن غاب عدد من المدعوين، بمن فيهم والدة الناشرة وصديقها، عن الحفل رغم تأكيدهم المسبق للحضور. العروس اعتبرت غيابهم دون سابق إنذار إهانة شخصية وخسارة مالية لا يُستهان بها، مشيرة إلى أنها دفعت 50 دولارًا عن كل طبق طعام تم تحضيره للضيوف المتغيبين.
ورغم أن الغياب كان لظروف قاهرة، فإن العروس لم تتقبل التبريرات، وعبّرت عن رغبتها في مطالبة الغائبين بتعويضها ماديًا.
القصة تفاعل معها آلاف المستخدمين بين مؤيد ومنتقد. فبينما رأى البعض أن العروس محقة في شعورها بخيبة الأمل والضرر المادي، اعتبرها آخرون "مادية وعديمة اللباقة"، خصوصًا أن الغياب لم يكن عن سوء نية. (news18)
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