Advertisement

منوعات

لم تتقبل التبريرات.. عروس تطالب المتغيبين عن زفافها بدفع ثمن الطعام!

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1379216-638860067014738791.png
Doc-P-1379216-638860067014738791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة أثارت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت عروس من ولاية مينيسوتا الأميركية بمطالبة بعض ضيوفها بسداد تكلفة وجباتهم بعد تغيبهم عن حفل زفافها في اللحظة الأخيرة، وهو ما اعتبره كثيرون تصرفًا فظًا ومبالغًا فيه، رغم تفهّم البعض لموقفها.
Advertisement

الحكاية بدأت حين شاركت إحدى المستخدمين القصة على مجموعة "r/weddingshaming" الشهيرة في موقع Reddit، حيث قالت إن العروس غضبت بشدة بعد أن غاب عدد من المدعوين، بمن فيهم والدة الناشرة وصديقها، عن الحفل رغم تأكيدهم المسبق للحضور. العروس اعتبرت غيابهم دون سابق إنذار إهانة شخصية وخسارة مالية لا يُستهان بها، مشيرة إلى أنها دفعت 50 دولارًا عن كل طبق طعام تم تحضيره للضيوف المتغيبين.

ورغم أن الغياب كان لظروف قاهرة، فإن العروس لم تتقبل التبريرات، وعبّرت عن رغبتها في مطالبة الغائبين بتعويضها ماديًا.

القصة تفاعل معها آلاف المستخدمين بين مؤيد ومنتقد. فبينما رأى البعض أن العروس محقة في شعورها بخيبة الأمل والضرر المادي، اعتبرها آخرون "مادية وعديمة اللباقة"، خصوصًا أن الغياب لم يكن عن سوء نية. (news18) 






مواضيع ذات صلة
بفستان الزفاف... عروس تدلي بصوتها في حالات!
lebanon 24
20/06/2025 10:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل في بيان بدفع ثمن باهظ لقتلها قائده محمد سلامي (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/06/2025 10:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد أحدث جدلاً وصدمة.. عروس تصل حفل زفافها بسيارة نقل الموتى!
lebanon 24
20/06/2025 10:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسابيع قليلة على زفافهما... عروس شابة تتعرض للتعذيب المتواصل على يد زوجها!
lebanon 24
20/06/2025 10:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:16 | 2025-06-20
03:10 | 2025-06-20
01:01 | 2025-06-20
00:29 | 2025-06-20
22:39 | 2025-06-19
15:00 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24