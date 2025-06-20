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حريق داخل شقة سكنية بمصر.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:00
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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
 
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