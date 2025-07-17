Advertisement

منوعات

بثوانٍ حاسمة... فلسطيني يُنقذ طفلًا مصريًا من موت محتم (فيديو)

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1392877-638883611907621639.png
Doc-P-1392877-638883611907621639.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لحظة لا تتجاوز الثلاثين ثانية، تمكن الشاب الفلسطيني هشام محمد (42 عامًا) من إنقاذ طفل مصري في الخامسة من عمره من السقوط المحتم من الطابق الثاني في أحد شوارع عزبة النخل شرقي القاهرة.
Advertisement

كان هشام في طريقه إلى صالة الألعاب الرياضية قرابة الساعة التاسعة مساءً، عندما دوّى في المكان صوت استغاثة أم تصرخ لإنقاذ ابنها المتدلّي من نافذة المنزل بعدما علق بسلك كهربائي. في مشهد أثار ذهول المارة، تحرّك هشام بسرعة ووقف أسفل النافذة موجهًا الطفل بكلمات تهدئة، قبل أن يلتقطه بذراعيه في اللحظة الأخيرة.


الموقف، الذي التقطته كاميرات محل تجاري قريب، سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي محققًا آلاف المشاهدات، وسط موجة إعجاب وإشادة بشجاعة هشام وسرعة بديهته.

وفي تصريح مقتضب، قال هشام: "لم أفكر في شيء. تصرفت بدافع إنساني بحت، ووجودي في المكان المناسب بتوقيت دقيق كان نعمة أحمد الله عليها."

  
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. أنقذه من موت محتّم (فيديو)
lebanon 24
17/07/2025 18:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. تدخّل جراحي نادر أنقذ طفلا مصريًا
lebanon 24
17/07/2025 18:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لــ خامنئي: لقد أنقذتك من موت بشع ومخزٍ للغاية ولم أسمح بقتلِك
lebanon 24
17/07/2025 18:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس
lebanon 24
17/07/2025 18:18:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
10:34 | 2025-07-17
03:59 | 2025-07-17
02:04 | 2025-07-17
01:17 | 2025-07-17
23:44 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24