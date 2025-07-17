29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بثوانٍ حاسمة... فلسطيني يُنقذ طفلًا مصريًا من موت محتم (فيديو)
Lebanon 24
17-07-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
في لحظة لا تتجاوز الثلاثين ثانية، تمكن الشاب الفلسطيني
هشام محمد
(42 عامًا) من إنقاذ طفل
مصري
في الخامسة من عمره من السقوط المحتم من الطابق الثاني في أحد شوارع عزبة النخل شرقي
القاهرة
.
Advertisement
كان هشام في طريقه إلى صالة الألعاب الرياضية قرابة الساعة التاسعة مساءً، عندما دوّى في المكان صوت استغاثة أم تصرخ لإنقاذ ابنها المتدلّي من نافذة المنزل بعدما علق بسلك كهربائي. في مشهد أثار ذهول المارة، تحرّك هشام بسرعة ووقف أسفل النافذة موجهًا الطفل بكلمات تهدئة، قبل أن يلتقطه بذراعيه في اللحظة الأخيرة.
الموقف، الذي التقطته كاميرات محل تجاري قريب، سرعان ما انتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
محققًا آلاف المشاهدات، وسط موجة إعجاب وإشادة بشجاعة هشام وسرعة بديهته.
وفي تصريح مقتضب، قال هشام: "لم أفكر في شيء. تصرفت بدافع إنساني بحت، ووجودي في المكان المناسب بتوقيت دقيق كان نعمة
أحمد الله
عليها."
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. أنقذه من موت محتّم (فيديو)
Lebanon 24
بالفيديو.. أنقذه من موت محتّم (فيديو)
17/07/2025 18:18:51
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. تدخّل جراحي نادر أنقذ طفلا مصريًا
Lebanon 24
بالصورة.. تدخّل جراحي نادر أنقذ طفلا مصريًا
17/07/2025 18:18:51
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لــ خامنئي: لقد أنقذتك من موت بشع ومخزٍ للغاية ولم أسمح بقتلِك
Lebanon 24
ترامب لــ خامنئي: لقد أنقذتك من موت بشع ومخزٍ للغاية ولم أسمح بقتلِك
17/07/2025 18:18:51
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس
Lebanon 24
حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس
17/07/2025 18:18:51
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى
Lebanon 24
غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى
11:11 | 2025-07-17
17/07/2025 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين فكيّ التمساح.. هكذا نجا هذا الصياد
Lebanon 24
من بين فكيّ التمساح.. هكذا نجا هذا الصياد
10:34 | 2025-07-17
17/07/2025 10:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
باراك أوباما يتحدث عن الطلاق من زوجته ميشيل.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
باراك أوباما يتحدث عن الطلاق من زوجته ميشيل.. هذا ما قاله (فيديو)
03:59 | 2025-07-17
17/07/2025 03:59:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض غامض يفتك بعائلة واحدة.. وفاة ابنة الـ 12 عاما بعد أيام على رحيل 4 من أشقائها
Lebanon 24
مرض غامض يفتك بعائلة واحدة.. وفاة ابنة الـ 12 عاما بعد أيام على رحيل 4 من أشقائها
02:04 | 2025-07-17
17/07/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)
Lebanon 24
قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)
01:17 | 2025-07-17
17/07/2025 01:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
03:32 | 2025-07-17
17/07/2025 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
Lebanon 24
أبرز الزعماء الدروز في السويداء.. ماذا نعرف عنهم؟
16:30 | 2025-07-16
16/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:11 | 2025-07-17
غضب في بلدٍ عربيّ بسبب حفل زفاف... شاهدوا بالصور ما جرى
10:34 | 2025-07-17
من بين فكيّ التمساح.. هكذا نجا هذا الصياد
03:59 | 2025-07-17
باراك أوباما يتحدث عن الطلاق من زوجته ميشيل.. هذا ما قاله (فيديو)
02:04 | 2025-07-17
مرض غامض يفتك بعائلة واحدة.. وفاة ابنة الـ 12 عاما بعد أيام على رحيل 4 من أشقائها
01:17 | 2025-07-17
قتلى ومصابون في مركز تجاري في الكوت - شرق العراق واعلان الحداد 3 أيام (فيديو)
23:44 | 2025-07-16
داخل شحنة موز.. ضبط مخدرات قيمتها 153 مليون دولار!
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 18:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24