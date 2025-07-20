معلومات جديدة... ماذا حلّ بـ "بطل" فضيحة "الخيانة العالمية"؟

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أثارت لقطة فيديو انتشرت بسرعة على جدلاً واسعاً وأدت إلى استقالة مدير شركة ناشئة أميركية، بعدما ظهر وهو يعانق زميلته في حفل موسيقي لفرقة "كولد " في ، ما اعتبره المتابعون دليلاً على خيانة زوجية.تعود القصة إلى لحظة قبل أداء المغني أغنيته الجديدة، حين أظهرت الكاميرات على الشاشة الكبيرة في الحفل رجلاً وامرأة يتبادلان العناق، ثم انفصلا بسرعة وحاولا التراجع عند إدراكهما أنهما أمام عدسات التصوير، ما أثار فضول الجمهور.وبعد بحث مكثف عبر الإنترنت، تم التعرف بأنه آندي ، متزوج ومدير شركة ناشئة في تدعى "أسترونومر"، فيما تبين أن المرأة هي كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في نفس الشركة، وليست زوجته.وتصاعدت ردود الفعل بسرعة، حيث تم توقيف الاثنين مؤقتاً من عملهما خلال تحقيق داخلي، فيما أعلنت الشركة السبت قبول استقالة بايرون في بيان جاء فيه: "ننتظر من قادتنا أن يكونوا معياراً لحسن السلوك والمسؤولية، ومؤخراً لم يتم الوفاء بذلك".هذا الحادث أثار على الإنترنت، حيث تم البحث عن اسم بايرون أكثر من مليوني مرة خلال 24 ساعة، ليصبح الحديث عن القضية سائدًا في ومواقع التواصل، وسط تساؤلات حول تأثير هذه القضية على مستقبل الشركة وفريقها. (ارم نيوز)