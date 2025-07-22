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برجك اليوم

Lebanon 24
22-07-2025 | 22:55
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الحمل
مهنياً: تسير أمورك بسلاسة وتُظهر مهاراتك القيادية في الوقت المناسب.
عاطفياً: الأجواء دافئة وقد تتلقى رسالة تحمل مشاعر خاصة.
صحياً: طاقتك جيدة، لكن حاول تجنب الضغوط والتوتر.
الثور
مهنياً: تشعر ببعض التحديات، لكنك قادر على التعامل معها بحكمة.
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عاطفياً: الوقت مناسب لحل خلاف قديم مع الشريك.
صحياً: لا تهمل آلام الظهر، وحاول تعديل طريقة جلوسك.
الجوزاء
مهنياً: أفكارك لامعة وتجد الدعم من الزملاء، استغل هذه الفرصة.
عاطفياً: قد تكون أمام خيار عاطفي مصيري، استمع إلى قلبك.
صحياً: حاول تنظيم أوقات نومك لتجنب الإرهاق.
السرطان
مهنياً: يوم جيد للبدء بمشروع جديد أو توقيع عقد مهم.
عاطفياً: تقارب كبير بينك وبين الحبيب وقد تُتخذ قرارات مهمة.
صحياً: تناول الأطعمة الخفيفة والماء بكثرة لتشعر بالانتعاش.
الأسد
مهنياً: تنجح في كسب ثقة شخص مؤثر في مجال عملك.
عاطفياً: الشريك بحاجة لاهتمامك، فلا تنشغل عنه كثيراً.
صحياً: حافظ على طاقتك من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء.
العذراء
مهنياً: لا تتردد في إبداء رأيك، فوجهة نظرك ستُحدث فرقاً.
عاطفياً: تميل إلى الاستقرار وقد تفكر في خطوة رسمية.
صحياً: تجنب التفكير الزائد فهو مصدر القلق والإرهاق.
الميزان
مهنياً: تنجلي أمامك بعض الغموض في العمل، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل.
عاطفياً: استعد للقاء خاص قد يُغير مزاجك للأفضل.
صحياً: خصص وقتاً للمشي أو الرياضة في الهواء الطلق.
العقرب
مهنياً: تواجه بعض العراقيل، لكنك تمتلك القدرة على تجاوزها.
عاطفياً: الغيرة الزائدة قد تفسد العلاقة، كن أكثر مرونة.
صحياً: حاول ألا تستهلك طاقتك في أمور ثانوية.
القوس
مهنياً: الحظ يرافقك اليوم، وقد تأتيك فرص غير متوقعة.
عاطفياً: علاقتك العاطفية تحتاج إلى تجديد، فافعل شيئاً غير معتاد.
صحياً: مارس هواية تحبها لتخفف من ضغوطك.
الجدي
مهنياً: تشعر بأنك على مفترق طرق، خذ وقتك في التفكير.
عاطفياً: علاقتك تسير بهدوء، فحافظ على هذا التوازن.
صحياً: لا تؤجل زيارة الطبيب إذا شعرت بأي تعب.
الدلو
مهنياً: يوم مميز للإبداع والابتكار، فلا تقيّد أفكارك.
عاطفياً: كن واضحاً في مشاعرك لتفادي سوء الفهم.
صحياً: ابتعد عن الأطعمة الجاهزة واهتم بصحتك أكثر.
الحوت
مهنياً: تمر بمرحلة تقييم لخططك المستقبلية، كن واقعياً.
عاطفياً: قد يعترف لك أحدهم بإعجابه، فكن متقبلاً.
صحياً: احرص على تناول وجبات صحية ومتوازنة.
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