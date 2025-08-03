29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
Lebanon 24
03-08-2025
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت
محكمة جنايات القاهرة
، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل سيدة مسنة وسرقتها في
مدينة بدر
، بالإعدام شنقًا.
Advertisement
وكشفت تحقيقات
النيابة
أن الجريمة وقعت في 19 شباط 2024، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية للتخلص منها والاستيلاء على مدخراتها، مستغلًا معرفته السابقة بقدرتها المالية واعتيادها مساعدته ماديًا.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
في مصر.. الإعدام شنقًا لشاب أدين بقتل رجل إثر خلافات شخصية
Lebanon 24
في مصر.. الإعدام شنقًا لشاب أدين بقتل رجل إثر خلافات شخصية
03/08/2025 08:41:48
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ مصر.. المتهم يقتل والدته وشقيقيه ويشعل النار في جثثهم
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ مصر.. المتهم يقتل والدته وشقيقيه ويشعل النار في جثثهم
03/08/2025 08:41:48
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: هجوم إسرائيل الذي استهدف عالما إيرانيا الثلاثاء الماضي ليس عملية عسكرية بل جريمة بشعة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: هجوم إسرائيل الذي استهدف عالما إيرانيا الثلاثاء الماضي ليس عملية عسكرية بل جريمة بشعة
03/08/2025 08:41:48
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا
Lebanon 24
أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا
03/08/2025 08:41:48
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:15 | 2025-08-02
02/08/2025 11:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟
Lebanon 24
وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟
15:01 | 2025-08-02
02/08/2025 03:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد
Lebanon 24
بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد
11:20 | 2025-08-02
02/08/2025 11:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
Lebanon 24
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
10:01 | 2025-08-02
02/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)
06:40 | 2025-08-02
02/08/2025 06:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
04:30 | 2025-08-02
02/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:15 | 2025-08-02
برجك اليوم
15:01 | 2025-08-02
وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟
11:20 | 2025-08-02
بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد
10:01 | 2025-08-02
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
06:40 | 2025-08-02
حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)
04:47 | 2025-08-02
بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 08:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24