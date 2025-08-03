الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة

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قضت ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل سيدة مسنة وسرقتها في ، بالإعدام شنقًا.وكشفت تحقيقات أن الجريمة وقعت في 19 شباط 2024، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية للتخلص منها والاستيلاء على مدخراتها، مستغلًا معرفته السابقة بقدرتها المالية واعتيادها مساعدته ماديًا.