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الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة

Lebanon 24
03-08-2025 | 01:10
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل سيدة مسنة وسرقتها في مدينة بدر، بالإعدام شنقًا.
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وكشفت تحقيقات النيابة أن الجريمة وقعت في 19 شباط 2024، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية للتخلص منها والاستيلاء على مدخراتها، مستغلًا معرفته السابقة بقدرتها المالية واعتيادها مساعدته ماديًا.
(اليوم السابع)
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