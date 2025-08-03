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حادثة مأساوية.. مقتل أب على يد شباب تحرشوا بابنتيه

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:07
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لقي نجار مصرعه، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، إثر خلافات قديمة، وتجددت المشاجرة اليوم مع 3 شبان بينهم شقيقان، لتعرضهم لابنتيه، فاستشاط غيظا وحاول الدفاع عنهما فتلقى طعنة نافذة إصابته إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى فلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه .
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انتقل على الفور إلى المستشفى رجال مباحث دسوق، وتبين وجود جثة ل "أحمد .ر إ" ، 50 سنة، نجار، مقيم بشارع الجيش بدائرة قسم دسوق، ومصاب بطعنة نافذة في البطن، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا كل من ، "محمد.ش.ش" 18 سنة، وشقيقه "رحيم" 17 سنة، و"إبراهيم.ا.م" 20 سنة، وجميعهم يعملون بائعي أسماك، بالاعتداء عليه داخل منزله باستخدام سلاح أبيض "سكين"  بسبب خلافات سابقة نشبت إثر تعرض اثنين منهم لنجلتي المجني عليه في أحد شوارع المدينة و تهديده لهم.

وأشارت التحريات الأولية ،إلى أن خلافا سابقا وقع بين المجني عليه والمتهمين الثلاثة بسبب تعرضهم لابنتيه، وأن محاولات للصلح قد تمت بجلسة عرفية، إلا أن الخلافات تجددت، إثر وقوع  مشادة كلامية بين الطرفين، انتهت باعتداء المتهمين على المجني عليه داخل منزله في حي الكِشلة، حيث طعنه أحدهم بسكين.

ألقى رجال مباحث قسم دسوق القبض على المتهمين، الذين أرشدوا عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم دسوق، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، في انتظار تقرير الطب الشرعي والتصريح بدفنها بعد تشريحها.  (اليوم السابع)
 
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