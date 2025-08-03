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متفرقات

"مليون للبكر".. قبيلة يمنية تُطلق وثيقة تضبط المهور وتخفف أعباء الزواج

Lebanon 24
03-08-2025 | 08:51
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في خطوة منها لمعالجة أزمة المهور المرتفعة، أطلقت قبيلة "الغور" في منطقة بني معين بمحافظة صعدة مبادرة مجتمعية تهدف إلى تيسير الزواج وتخفيف أعبائه المالية، من خلال وثيقة قبلية رسمية تُحدد قيمة المهور وفق الحالة الاجتماعية للعروس.
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وبحسب الوثيقة، تم تحديد المهور على النحو التالي:
• البكر: مليون ريال يمني
• الثيب غير المنجبة: 800 ألف ريال
• الثيب المنجبة: 500 ألف ريال

المبادرة، التي لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا، نصّت على تشكيل لجان رقابية لمتابعة الالتزام، وتكليف مشايخ محليين بتنفيذ بنود الوثيقة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لتوريد الغرامات المفروضة على المخالفين.

وأكد مشايخ القبيلة أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة لضبط التكاليف ووضع حد لظاهرة المغالاة في المهور، التي باتت تشكل حاجزًا أمام كثير من الشباب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
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