نسيت هاتفك على الطائرة؟ استرجاعه قد يتحوّل إلى كابوس!

هل سبق أن غادرت الطائرة لتكتشف أنك نسيت هاتفك، محفظتك، أو حتى جواز سفرك؟ ورغم أن الحل المنطقي يبدو بسيطاً، وهو العودة بسرعة لأخذ الغرض، إلا أن شركات الطيران ترفض ذلك تماماً، مهما كانت الحاجة ملحة.بحسب "فاليري "، مضيفة في شركة JetBlue، فإن هذه الصارمة مرتبطة بأسباب أمنية وتنظيمية، حيث تقول: "السماح للركاب بالعودة للطائرة قد يُربك جدول الرحلات ويؤخر الإقلاع التالي، خاصة أن الوقت بين الرحلات ضيق للغاية".بدورها، تؤكد "كاري بيلزر"، مضيفة جوية منذ أكثر من 7 سنوات، أن الأولوية القصوى هي السلامة، مشيرة إلى أن "مجرد خروج الراكب من الطائرة يعني أننا لا نعلم من قابل أو ما الذي قد يكون بحوزته، وهو ما قد يُشكّل خطراً أمنياً".لذا، إن لاحظت فقدان شيء أثناء النزول، أبلغ الطاقم فوراً وهم سيحاولون مساعدتك، أو التنسيق مع موظفي البوابة قبل مغادرتك . أما إذا غادرت بالفعل، فلن يتبقى أمامك سوى خيار التواصل مع قسم المفقودات وتقديم بلاغ عبر الموقع الإلكتروني.ويكشف مضيف جوي يُدعى "توفر آر" (طلب عدم كشف اسمه الكامل): "كل الأغراض المفقودة تُسلّم للجهات الأمنية في المطار، ما يعني أن استرجاعها قد يستغرق أياماً... أو حتى شهوراً".ففي إحدى الحالات، اضطر المؤثر " باليجدي" إلى الانتظار قرابة 90 يوماً لاستعادة جهازه اللوحي الذي نسيه على متن طائرة تابعة لشركة American Airlines. (ارم نيوز)