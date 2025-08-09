Advertisement

متفرقات

هوس الثروة لدى الشباب.. يدمّر طموحاتهم ويقودهم للفشل!

Lebanon 24
09-08-2025 | 14:00
حذّر خبراء من ظاهرة خطيرة تسيطر على عقول الشباب العربي، تتمثل في الهوس بالثراء السريع والبحث عن طرق الكسب السهل، على حساب العمل الجاد والمثابرة، مما يؤدي في النهاية إلى الفشل والإفلاس.
جاء ذلك خلال حلقة 8 آب 2025 من برنامج "خيال أم جد"، حيث تناولت الحلقة أسباب انتشار الظاهرة، ومنها الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها العالم خلال جائحة كورونا، وأزمة التضخم المستمرة، ما دفع الشباب للبحث عن مصادر دخل بديلة.

وأوضح الخبراء أن هذا الواقع دفع كثيراً من الشباب للعمل لساعات طويلة لتأمين قوت يومهم، مما ولد لديهم قلقاً دائماً وهوساً بالثراء السريع.

وأشاروا إلى أن العديد من خريجي الجامعات باتوا يرفضون الوظائف التقليدية، مفضلين العمل كمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أو منتجي محتوى رقمي، سعياً وراء الشهرة والمال السريع، حتى ولو على حساب تخصصاتهم في مجالات كالطب والهندسة والتعليم.

وتتعدد أساليب الثراء السريع بين التداول في الأسواق المالية والعملات المشفرة وتعدين الكريبتو والاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ورغم الوعود بتحقيق أرباح خيالية، إلا أن نقص الخبرة والمعرفة يؤدي في الغالب إلى خسائر مالية كبيرة، لتبدأ دائرة مفرغة من الخسائر ومحاولات التعويض.

كما تستغل بعض الشركات والأفراد هذا الهوس للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، عبر ربطها بفكرة الكسب السريع، مما يعزز الوهم لدى الشباب ويزيد من انتشار الظاهرة.

ويواجه هؤلاء الشباب بعد الخسارة مشاكل مالية حادة، تدفعهم لطلب المساعدة من الأهل والأصدقاء لتغطية نفقاتهم، ما يضيف ضغوطاً نفسية واجتماعية تؤثر على استقرارهم.

واقترح الخبراء ضرورة التوعية بمخاطر الكسب السريع، وتعزيز الثقافة المالية بين الشباب، وتعليمهم الاستثمار الآمن بعيداً عن المقامرة في الأسواق عالية المخاطر.
 
(الجزيرة)
 
متفرقات

منوعات

