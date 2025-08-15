​جريمة عائليّة في بلد عربيّ... قتل والده بسبب والدته!

ألقت القبض على يبلغ من العمر 19 عاماً، بعدما قتل والده العائد من العربيّة السعوديّة، طعناً بسكين في جنبه، في محافظة قنا في صعيد مصر.

وبحسب التحقيقات، قتل الشاب والده دفاعاً عن والدته، لأنّهما يتشاجران باستمرار. (روسيا اليوم)