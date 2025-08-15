Advertisement

​جريمة عائليّة في بلد عربيّ... قتل والده بسبب والدته!

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:16
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مصري يبلغ من العمر 19 عاماً، بعدما قتل والده العائد من المملكة العربيّة السعوديّة، طعناً بسكين في جنبه، في محافظة قنا في صعيد مصر.
وبحسب التحقيقات، قتل الشاب والده دفاعاً عن والدته، لأنّهما يتشاجران باستمرار. (روسيا اليوم)
 
 
 
