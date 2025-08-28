Advertisement

في مصر.. من المسؤول عن مقتنيات مشاهير الفن؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 08:02
لا تزال أزمة مقتنيات مشاهير الفن المصري تلقي بظلالها القاتمة، حيث تُفقد أحياناً على الأرصفة والأسواق الشعبية أو تُعرض في أماكن غير مجهزة للحفاظ عليها.

ويقصد بـ "مقتنيات الفنانين" كل ما يحمل قيمة رمزية أو تاريخية مثل الكتب، اللوحات، الملابس، الصور النادرة، الإكسسوارات الشخصية، وأدواتهم الخاصة.

وعاد الفنان المصري فاروق فلوكس، 88 عامًا، للواجهة بعد أن أهدى بعض الملابس ونسخ السيناريوهات الأصلية لبعض أفلامه إلى "متحف الفن" بالزمالك، في محاولة للحفاظ عليها.
 
لكن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الخطوة ليست كافية، خصوصاً بعد فقدان مقتنيات نجوم بارزين مثل أحمد زكي ونور الشريف وسمير صبري. وأوضح الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن الحل يكمن في إنشاء متحف قومي ضخم ومتخصص تحت إشراف وزارة الثقافة، مع لجنة دائمة لإدارة مقتنيات النجوم الراحلين وشراء القطع الثمينة إذا لم تكن هناك إرادة من الورثة.

هذا المتحف سيكون مخصصاً لعرض أبرز مقتنيات الفنانين بشكل دائم، بينما تعرض المقتنيات الأقل أهمية بشكل دوري لضمان المحافظة على التراث الفني والثقافي المصري.
 
