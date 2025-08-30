Advertisement

منوعات

ما حقيقة "مؤشّر بيتزا البنتاغون" الذي أشعل السوشيال ميديا؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:04
انتشرت مساء الجمعة حكاية مقلقة: ارتفاعٌ مفاجئ في طلبات البيتزا حول البنتاغون وتزايد حركة بعض المطاعم القريبة، منها Freddie’s Beach Bar ودومينوز وغيرها، بحسب حساب على "أكس" يسمّي نفسه Pentagon Pizza Report. وسائل إعلام عدّة التقطت الإشارة وقدّمتها على أنّها "مؤشّر" استثنائي، فاشتعلت نظريّة قديمة–جديدة: عندما تُسجَّل طلبيّات بيتزا أعلى من المعتاد قرب وزارة الدفاع الأميركيّة، فهناك عمل أمني أو عسكري كبير على وشك الحدوث. لكن… إلى أي حد يمكن أخذ ذلك على محمل الجد؟ 
في حزيران الماضي عادت النظريّة إلى الواجهة بعدما لفتت حسابات إعلاميّة الانتباه إلى "طفرة" طلبيّات قبل وقت وجيز من ضرباتٍ إسرائيليّة ضدّ أهداف إيرانيّة، رواية غطّتها صحف ومواقع متعدّدة، مع تحذيرات واضحة من انحياز التأكيد وخلط الارتباط بالسببية. وزارة الدفاع لم تؤكّد أي علاقة، بل أشارت تقارير إلى وجود خيارات طعام داخل البنتاغون أصلًا. الخلاصة في حينه: ظاهرة طريفة، لكنّها ليست دليلًا استخباريًا حاسمًا. 

الحساب ذاته نشر أنّ بعض نقاط البيع حول البنتاغون شهدت حركة "فوق المتوسّط" مساء الجمعة، بينما بدت نقاط أخرى "أقل من المتوسّط"، أي صورة مختلطة لا تسمح باستنتاجٍ واحد. تغطيات صحفية لاحقة أعادت تدوير اللقطة باعتبارها "قفزة مفاجئة"، من دون قرائن إضافية تربطها بحدث أمني محدّد. د 
