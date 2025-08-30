25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ما حقيقة "مؤشّر بيتزا البنتاغون" الذي أشعل السوشيال ميديا؟
Lebanon 24
30-08-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت مساء الجمعة حكاية مقلقة: ارتفاعٌ مفاجئ في طلبات البيتزا حول
البنتاغون
وتزايد حركة بعض المطاعم القريبة، منها Freddie’s Beach Bar ودومينوز وغيرها، بحسب حساب على "أكس" يسمّي نفسه Pentagon Pizza Report. وسائل إعلام عدّة التقطت الإشارة وقدّمتها على أنّها "مؤشّر" استثنائي، فاشتعلت نظريّة قديمة–جديدة: عندما تُسجَّل طلبيّات بيتزا أعلى من المعتاد قرب
وزارة الدفاع
الأميركيّة، فهناك عمل أمني أو عسكري كبير على وشك الحدوث. لكن… إلى أي حد يمكن أخذ ذلك على محمل الجد؟
Advertisement
في حزيران الماضي عادت النظريّة إلى الواجهة بعدما لفتت حسابات إعلاميّة الانتباه إلى "طفرة" طلبيّات قبل وقت وجيز من ضرباتٍ إسرائيليّة ضدّ أهداف إيرانيّة، رواية غطّتها صحف ومواقع متعدّدة، مع تحذيرات واضحة من انحياز التأكيد وخلط الارتباط بالسببية. وزارة الدفاع لم تؤكّد أي علاقة، بل أشارت تقارير إلى وجود خيارات طعام داخل البنتاغون أصلًا. الخلاصة في حينه: ظاهرة طريفة، لكنّها ليست دليلًا استخباريًا حاسمًا.
الحساب ذاته نشر أنّ بعض
نقاط البيع
حول البنتاغون شهدت حركة "فوق المتوسّط" مساء الجمعة، بينما بدت نقاط أخرى "أقل من المتوسّط"، أي صورة مختلطة لا تسمح باستنتاجٍ واحد. تغطيات صحفية لاحقة أعادت تدوير اللقطة باعتبارها "قفزة مفاجئة"، من دون قرائن إضافية تربطها بحدث أمني محدّد. د
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
Lebanon 24
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
31/08/2025 02:06:22
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
31/08/2025 02:06:22
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة صورة زياد الرحباني "الأخيرة" في المستشفى؟
Lebanon 24
ما حقيقة صورة زياد الرحباني "الأخيرة" في المستشفى؟
31/08/2025 02:06:22
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
31/08/2025 02:06:22
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السوشيال ميديا
وزارة الدفاع
نقاط البيع
البنتاغون
إسرائيل
بنتاغون
دومينو
إيران
قد يعجبك أيضاً
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
Lebanon 24
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
14:09 | 2025-08-30
30/08/2025 02:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر
Lebanon 24
عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر
11:52 | 2025-08-30
30/08/2025 11:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف (فيديو)
07:45 | 2025-08-30
30/08/2025 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشترى بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ.. وفاز بمليون دولار
Lebanon 24
اشترى بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ.. وفاز بمليون دولار
03:57 | 2025-08-30
30/08/2025 03:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
01:00 | 2025-08-30
30/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:34 | 2025-08-30
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:09 | 2025-08-30
سيموت بعد أسبوع.. عرافة تُثير الجدل بتوقعاتها لترامب (فيديو)
11:52 | 2025-08-30
عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر
07:45 | 2025-08-30
في وضح النهار... هكذا أنقذ صاحب متجر طفلًا من الخطف (فيديو)
03:57 | 2025-08-30
اشترى بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ.. وفاز بمليون دولار
02:46 | 2025-08-30
تحذيرات مصرية من منصة روبلوكس.. اليكم السبب
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24