في وسط الشارع وأمام الناس... هذا ما فعلته بعروس طليقها!

Lebanon 24
31-08-2025 | 06:16
فاجأت سيّدة مصريّة عروس طليقها في الشارع، وعمدت إلى شهر سلاحٍ أبيض، وأصابتها في وجهها، في منطقة مصر القديمة في القاهرة.
وقالت العروس: سقطت على الأرض أمام الناس غارقة في دمائي مع آلام كبيرة، قبل أن أتوجه إلى المستشفى، حيث تبيّن وجود جرح كبير في الوجه، استلزم 41 غرزة، وأحدث تشوها كبيراً". (العربية)
 
 
 
