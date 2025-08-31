إشكال كبير خلال حفل زفاف... وتوقيف 10 أفراد من أهل العروسين

بعد انتشار مقاطع فيديو عن حصول إشكال كبير في قاعة للأفراح في يني في مصر، كشفت وزارة الداخليّة عن توقيف 10 أفراد من عائلتيّ عروسين.

وبحسب مقاطع الفيديو، فإنّ الإشكال بدأ بين شقيق العريس وأحد أفراد أمن قاعة الحفل، قبل أن يتوسّع بين أهل العروسين وأفراد الأمن الإداري والعاملين في القاعة. (روسيا اليوم)