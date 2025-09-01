Advertisement

منوعات

من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:14
أبدى والد الملياردير إيلون ماسك، يرول ماسك، إعجابه بجمال النساء الروسيات، واصفا إياهن بأجمل نساء العالم.

 

عبّر إيرول ماسك عن رأيه هذا في مقابلة مع صحيفة Mundo الإسبانية، متحدثا عن رحلته إلى موسكو: "ببساطة، النساء الروسيات مذهلات. كلّهن قادرات على أن يصبحن عارضات أزياء. إلى جانب النساء الصربيات، هنّ أجمل نساء العالم".

 

زار إيرول ماسك العاصمة الروسية أوائل حزيران الماضي للمشاركة في فعاليات "منتدى المستقبل 2050"، وخلال كلمته وصف روسيا بأنها من أفضل البلدان، كما أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفا إياه بـ "شخصية مثيرة للإعجاب".

 

