من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟

أبدى والد الملياردير ، يرول ، إعجابه بجمال النساء الروسيات، واصفا إياهن بأجمل نساء العالم.

عبّر إيرول ماسك عن رأيه هذا في مقابلة مع صحيفة Mundo ، متحدثا عن رحلته إلى : "ببساطة، النساء الروسيات مذهلات. كلّهن قادرات على أن يصبحن عارضات أزياء. إلى جانب النساء الصربيات، هنّ أجمل نساء العالم".

زار إيرول ماسك العاصمة الروسية أوائل حزيران الماضي للمشاركة في فعاليات "منتدى 2050"، وخلال كلمته وصف بأنها من أفضل البلدان، كما أشاد بالرئيس الروسي واصفا إياه بـ "شخصية مثيرة للإعجاب".