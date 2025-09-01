Advertisement

حادثة غريبة… جثة امرأة تسقط داخل منزل!

Lebanon 24
01-09-2025 | 13:32
فوجئت عائلة عراقية بسقوط جثة امرأة داخل منزلها في حي القادسية بمدينة بغداد، قبل أن تتدخل الشرطة للتحقيق في ملابسات الحادثة الغريبة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثة تعود لفتاة نيجيرية، سقطت من المبنى المجاور، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
 
ويُعتقد أن الفتاة كانت تعمل لدى إحدى شركات تشغيل الأيدي العاملة، وسقطت من الطابق العلوي للمبنى المجاور لمنزل العائلة.

وتركز التحقيقات الحالية على سبب سقوطها، وسط توقعات بأن الحادثة قد تكون متعمدة أثناء محاولتها الهروب من مكان العمل.

ولم تعثر الشرطة على آثار اعتداء على جسد الفتاة وفق التحقيقات الأولية.

 
