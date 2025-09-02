Advertisement

انتهك قواعد السلوك.. علاقة رومانسية تطيح برئيس شركة عالمية!

Lebanon 24
02-09-2025 | 02:18
أقالت شركة نستله العالمية رئيسها التنفيذي لوران فريكس على الفور بعدما أظهر تحقيق داخلي وجود علاقة رومانسية غير معلنة بينه وبين مرؤوس مباشر، وهو ما يمثل انتهاكًا لقواعد السلوك في المجموعة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". 
وأشارت الشركة السويسرية لصناعة قهوة نسكافيه وأغذية الحيوانات الأليفة "بورينا" أمس الاثنين إلى ان مجلس إدارتها أمر بإجراء التحقيق تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة بول بولكي والمدير المستقل الرئيسي بابلو إيسلا، بدعم من مستشار خارجي مستقل.

وقال بولكي: "كان هذا قرارًا ضروريًا. قيم نستله وحوكمتها تُشكلان أساسًا راسخًا لشركتنا. أشكر لوران على سنوات خدمته في نستله".

ولم تُحدد شركة نستله هوية الموظف ذي العلاقة بفريكس. وأفاد مصدر مطلع على الوضع بأنه لا تربط أي عضو في مجلس الإدارة أي علاقة به. ولم يُجب فريكس على طلب التعليق.

وتعدّ إقالة فريكس أحدث تغيير جذري في المناصب العليا في نستله خلال ما يزيد قليلاً عن عام. ف

في عام 2024، عيّنت نستله فريكس خلفًا للرئيس التنفيذي مارك شنايدر، في محاولة لإنعاش النمو في ظلّ معاناة الشركة من ركود المبيعات.

وأُقيل شنايدر، أول شخص من خارج الشركة يدير نستله منذ عام 1922، لعدم ملاءمته ثقافيًا من قِبل مجلس الإدارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقًا.

وتولى فريكس، الذي سبق له إدارة أعمال نستله في أوروبا وأمريكا اللاتينية، قيادة الشركة في أيلول أيلول 2024.( إرم نيوز)
