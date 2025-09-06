Advertisement

خلال نزهة.. امرأة تعثر على كنز بمليون دولار!

Lebanon 24
06-09-2025 | 01:00
Doc-P-1413422-638927275385690868.jpg
Doc-P-1413422-638927275385690868.jpg photos 0
تمكنت امرأة من العثور خلال نزهة في جمهورية التشيك على وعاء خزفي يحتوي على أكثر من 2150 عملة فضية، تعرف باسم ديناري.
ووفقا لتقديرات علماء الآثار، يبلغ عمر الكنز حوالي 900 عام. ويقوم خبراء العملات من معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم في براغ ومتحف الفضة التشيكي في كوتنا هورا بدراسة هذه العملات الفضية. 

وقد وُصف هذا الاكتشاف بالفعل بأنه من أكبر الاكتشافات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأشار عالم الآثار فيليب فيليمسكي إلى أن الكنز كان على الأرجح مخفيًا في الربع الأول من القرن الثاني عشر، خلال فترة عدم الاستقرار السياسي، حين كان أفراد سلالة بريميسليد يتصارعون على عرش براغ الأميري.

وأضاف فيليمسكي: "قيمة هذه العملات المعدنية هائلة، يصعب على الشخص العادي الحصول عليها، ويمكن مقارنتها بجائزة تبلغ مليون دولار تقريبا."

ويشير الخبراء إلى أن هذه العملات ربما كانت "غنائم حرب" أو رواتب للجنود، حيث كانت منطقة كوتنا هورا مسرحا للصراعات المتكررة على عرش براغ في ذلك الوقت. وأظهر التحليل الأولي أن الديناري سُكّت بين عامي 1085 و1107 في عدة دور سكّ في المنطقة، وربما باستخدام الفضة المستوردة.

وقالت مديرة متحف الفضة التشيكي، لينكا مازاكوفا، إن العملات المعدنية ستخضع للتنظيف والترميم والتحليل الطيفي، ومن المقرر بعد ذلك عرضها للجمهور.(روسيا اليوم)
