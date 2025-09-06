بعد خيانة زوجها مع مديرها.. هذا ما طالبت به بطلة الفيديو الشهير

Advertisement

تقدّمت كريستين كابوت، الرئيسة السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، رسميًا بطلب طلاق من زوجها أندرو كابوت، بعد أقل من شهر على الفضيحة العلنية التي كشفت علاقتها برئيسها آندي برايون خلال حفل .الواقعة التي تحولت إلى مادة دسمة للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت حين أظهرت "كاميرا القبلة" وهما يتعانقان في منتصف الحفل بالقرب من ، لتتوالى بعدها التعليقات والتكهنات، خصوصًا أن كلًّا منهما كان متزوجًا — لكن من . تعليق المغني بأنهما "إما على علاقة غرامية أو خجولان للغاية" زاد من حدة الموقف.كريستين، البالغة من العمر 52 عامًا، قدّمت أوراق الطلاق في 13 آب إلى محكمة بورتسموث في نيوهامبشاير. وسيكون هذا الطلاق الثالث لزوجها أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة Privatier Rum وسليل عائلة بوسطنية ثرية.الطلاق يأتي بعد زواج متوتر، وفق مقربين، خصوصًا أن علاقتهما شابتها خلافات سابقة. أما طليقة أندرو، جوليا كابوت، فوصفت ما حدث بأنه " "، مضيفة: "لا أعتقد أن مشاعره جُرحت، ربما شعر فقط بالحرج".اللافت أن كريستين وأندرو كانا قد اشتريا منزلًا فخمًا على الطراز النيو إنجلندي قبل خمسة أشهر فقط من الفضيحة، بقيمة 2.2 مليون دولار، قبل أن تهزّ حياتهما الشخصية الإعلامية.