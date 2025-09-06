Advertisement

منوعات

بعد خيانة زوجها مع مديرها.. هذا ما طالبت به بطلة الفيديو الشهير

Lebanon 24
06-09-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1413667-638927944882794513.png
Doc-P-1413667-638927944882794513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدّمت كريستين كابوت، الرئيسة السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، رسميًا بطلب طلاق من زوجها أندرو كابوت، بعد أقل من شهر على الفضيحة العلنية التي كشفت علاقتها برئيسها آندي برايون خلال حفل coldplay.
Advertisement

الواقعة التي تحولت إلى مادة دسمة للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت حين أظهرت "كاميرا القبلة" الثنائي وهما يتعانقان في منتصف الحفل بالقرب من بوسطن، لتتوالى بعدها التعليقات والتكهنات، خصوصًا أن كلًّا منهما كان متزوجًا — لكن من شخص آخر. تعليق المغني كريس مارتن بأنهما "إما على علاقة غرامية أو خجولان للغاية" زاد من حدة الموقف.

كريستين، البالغة من العمر 52 عامًا، قدّمت أوراق الطلاق في 13 آب إلى محكمة بورتسموث في نيوهامبشاير. وسيكون هذا الطلاق الثالث لزوجها أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة Privatier Rum وسليل عائلة بوسطنية ثرية.

الطلاق يأتي بعد زواج متوتر، وفق مقربين، خصوصًا أن علاقتهما شابتها خلافات سابقة. أما طليقة أندرو، جوليا كابوت، فوصفت ما حدث بأنه "كارما"، مضيفة: "لا أعتقد أن مشاعره جُرحت، ربما شعر فقط بالحرج".

اللافت أن كريستين وأندرو كانا قد اشتريا منزلًا فخمًا على الطراز النيو إنجلندي قبل خمسة أشهر فقط من الفضيحة، بقيمة 2.2 مليون دولار، قبل أن تهزّ حياتهما الشخصية العاصفة الإعلامية.
مواضيع ذات صلة
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
lebanon 24
07/09/2025 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. هذا ما فعلته زوجة آندي بايرون بعد فضيحة كشف خيانته لها في حفل "كولد بلاي"
lebanon 24
07/09/2025 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جدها الفنان الراحل إبراهيم مرعشلي.. هيا مرعشلي بطلة النسخة المعربة لمسلسل تركي شهير
lebanon 24
07/09/2025 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
lebanon 24
07/09/2025 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستين كابو

كريس مارتن

coldplay

الثنائي

العاصفة

شخص آخر

البشري

كارما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:39 | 2025-09-07
03:53 | 2025-09-07
03:16 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:06 | 2025-09-07
00:00 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24