منوعات
بعد خيانة زوجها مع مديرها.. هذا ما طالبت به بطلة الفيديو الشهير
Lebanon 24
06-09-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدّمت كريستين كابوت، الرئيسة السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، رسميًا بطلب طلاق من زوجها أندرو كابوت، بعد أقل من شهر على الفضيحة العلنية التي كشفت علاقتها برئيسها آندي برايون خلال حفل
coldplay
.
الواقعة التي تحولت إلى مادة دسمة للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت حين أظهرت "كاميرا القبلة"
الثنائي
وهما يتعانقان في منتصف الحفل بالقرب من
بوسطن
، لتتوالى بعدها التعليقات والتكهنات، خصوصًا أن كلًّا منهما كان متزوجًا — لكن من
شخص آخر
. تعليق المغني
كريس مارتن
بأنهما "إما على علاقة غرامية أو خجولان للغاية" زاد من حدة الموقف.
كريستين، البالغة من العمر 52 عامًا، قدّمت أوراق الطلاق في 13 آب إلى محكمة بورتسموث في نيوهامبشاير. وسيكون هذا الطلاق الثالث لزوجها أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة Privatier Rum وسليل عائلة بوسطنية ثرية.
الطلاق يأتي بعد زواج متوتر، وفق مقربين، خصوصًا أن علاقتهما شابتها خلافات سابقة. أما طليقة أندرو، جوليا كابوت، فوصفت ما حدث بأنه "
كارما
"، مضيفة: "لا أعتقد أن مشاعره جُرحت، ربما شعر فقط بالحرج".
اللافت أن كريستين وأندرو كانا قد اشتريا منزلًا فخمًا على الطراز النيو إنجلندي قبل خمسة أشهر فقط من الفضيحة، بقيمة 2.2 مليون دولار، قبل أن تهزّ حياتهما الشخصية
العاصفة
الإعلامية.
