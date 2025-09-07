Advertisement

منوعات

بعد أن طلب من طفلة مساعدته في عبور الطريق... ما فعله بها فظيع!

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:08
A-
A+

Doc-P-1413831-638928581122671551.png
Doc-P-1413831-638928581122671551.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل أردني الجنسية، بعد استدراجه فتاة قاصر والتعدي عليها جنسيًا.
Advertisement


وأظهرت التحريات أنّ المتهم طلب من الطفلة مساعدته في عبور الطريق، ثم انفرد بها واعتدى عليها وهتك عرضها داخل نطاق قسم شرطة أكتوبر.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم ثالث أكتوبر من ولي أمر طفلة يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد مواطن أردني.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مواضيع ذات صلة
العربية: عبور 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح تجاه غزة
lebanon 24
07/09/2025 20:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن ما حدث من حماس كان فظيعا وسنرى كيف سترد إسرائيل على ذلك
lebanon 24
07/09/2025 20:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يعلن عبور قافلة تضم 24 شاحنة إلى قطاع غزة محمّلة بالمواد الغذائية
lebanon 24
07/09/2025 20:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة من أجل غزة.. وهذا ما فعلته طفلة لبنانية (صورة)
lebanon 24
07/09/2025 20:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الجيزة

الأجهزة الأمنية

قسم شرطة أكتوبر

المصرية

الجيزة

أردني

مصرية

الطف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:38 | 2025-09-07
04:39 | 2025-09-07
03:53 | 2025-09-07
03:16 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:06 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24