بعد أن طلب من طفلة مساعدته في عبور الطريق... ما فعله بها فظيع!
Lebanon 24
07-09-2025
|
09:08
A-
A+
ألقت
الأجهزة الأمنية
المصرية
القبض على رجل
أردني
الجنسية، بعد استدراجه فتاة قاصر والتعدي عليها جنسيًا.
وأظهرت التحريات أنّ المتهم طلب من الطفلة مساعدته في عبور الطريق، ثم انفرد بها واعتدى عليها وهتك عرضها داخل نطاق
قسم شرطة أكتوبر
.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن
الجيزة
قد تلقت إخطارًا من قسم ثالث أكتوبر من ولي أمر طفلة يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد مواطن أردني.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
