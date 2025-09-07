بعد أن طلب من طفلة مساعدته في عبور الطريق... ما فعله بها فظيع!

Advertisement

ألقت القبض على رجل الجنسية، بعد استدراجه فتاة قاصر والتعدي عليها جنسيًا.وأظهرت التحريات أنّ المتهم طلب من الطفلة مساعدته في عبور الطريق، ثم انفرد بها واعتدى عليها وهتك عرضها داخل نطاق .وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قد تلقت إخطارًا من قسم ثالث أكتوبر من ولي أمر طفلة يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد مواطن أردني.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.