عشرينية طرقت بابها وحاولت قتلها.. مسنّة تنجو من محاولة سرقة!
Lebanon 24
08-09-2025
|
23:00
photos
تعرضت سيدة مسنة تسكن لوحدها في منطقة
المزة
بدمشق لمحاولة قتل بقصد السرقة.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام
سورية
، طرقت فتاة عشرينية باب البيت على إحدى السيدات المسنات بحي المزة بدمشق، وما إن فتحت السيدة الباب، حتى انهالت عليها الفتاة بالضرب ثم رمتها أرضاً وقامت بخنقها، ثم بخّت على وجهها مادة أفقدتها الوعي.
وبعد أن اعتقدت أنها قضت على الضحية، قامت بتفتيش المنزل بدقة، وسرقت ما وجدته من نقود وذهب بالإضافة إلى جهاز الموبايل الخاص بالسيدة المسنة، ثم هربت.
وتم إنقاذ السيدة المسنة، بعد أن أتى حفيدها صدفة للاطمئنان عليها، فنقلها للمستشفى حيث تبين أنها مصابة بكسر أحد الأضلاع، بالإضافة لرضوض وجروح في أنحاء مختلفة من جسمها.
وبالعودة إلى كاميرات المراقبة الموجودة في الحيّ وعند
جيران
الضحية، تم تحديد هوية المجرمة، وقدر عمرها بـ22 عاماً، فعُممت صورتها على مراكز الشرطة ومواقع
السوشيال ميديا
، ليجري تقديمها للقضاء.
