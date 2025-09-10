28
منوعات
في دولة عربية.. باع ابنته الصغيرة مقابل 6 آلاف دولار
Lebanon 24
10-09-2025
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تورط رجل في
العراق
ببيع ابنته ذات السنوات الخمس، مقابل ستة آلاف دولار، قبل أن تضبطه
السلطات الأمنية
وتحيله للمحاكمة.
وقال
مجلس القضاء الأعلى في العراق
، اليوم الثلاثاء، إن الرجل أدين ببيع ابنته مقابل 8 ملايين
دينار
(نحو ستة آلاف دولار).
وأضاف المجلس في بيان، أن محكمة جنايات الرصافة في
بغداد
، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق الرجل وثلاث نساء اشتركن في عملية البيع.
