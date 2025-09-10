Advertisement

منوعات

في دولة عربية.. باع ابنته الصغيرة مقابل 6 آلاف دولار

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1415006-638930958232404409.jpg
Doc-P-1415006-638930958232404409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تورط رجل في العراق ببيع ابنته ذات السنوات الخمس، مقابل ستة آلاف دولار، قبل أن تضبطه السلطات الأمنية وتحيله للمحاكمة.
Advertisement

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إن الرجل أدين ببيع ابنته مقابل 8 ملايين دينار (نحو ستة آلاف دولار).

وأضاف المجلس في بيان، أن محكمة جنايات الرصافة في بغداد، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق الرجل وثلاث نساء اشتركن في عملية البيع.
مواضيع ذات صلة
مقابل 60 ألف دولار.. هذا ما فعله أب عربي بإبنته
lebanon 24
10/09/2025 14:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
منسقية النازحين واللاجئين في دارفور: 257 وفاة وقرابة الـ 6 آلاف إصابة بالكوليرا
lebanon 24
10/09/2025 14:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
lebanon 24
10/09/2025 14:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: أكثر من 6 آلاف تركي على قوائم المطلوبين
lebanon 24
10/09/2025 14:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس القضاء الأعلى في العراق

مجلس القضاء الأعلى

السلطات الأمنية

مجلس القضاء

وقال مجلس

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:59 | 2025-09-10
03:17 | 2025-09-10
01:55 | 2025-09-10
22:55 | 2025-09-09
16:15 | 2025-09-09
13:37 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24