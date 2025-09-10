في دولة عربية.. باع ابنته الصغيرة مقابل 6 آلاف دولار

Advertisement

تورط رجل في ببيع ابنته ذات السنوات الخمس، مقابل ستة آلاف دولار، قبل أن تضبطه وتحيله للمحاكمة.وقال ، اليوم الثلاثاء، إن الرجل أدين ببيع ابنته مقابل 8 ملايين (نحو ستة آلاف دولار).وأضاف المجلس في بيان، أن محكمة جنايات الرصافة في ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق الرجل وثلاث نساء اشتركن في عملية البيع.