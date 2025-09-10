أمرٌ مُرعب... إليكم ما تمّ العثور عليه في صندوق سيارة فنان شاب

28
Lebanon 24
10-09-2025
|
08:27
كشفت الشرطة الأميركيّة، أنّها عثرت على جثة متحللة ملفوفة بغطاء بلاستيكي في
هوليوود
داخل صندوق سيارة "
تيسلا
"، مسجلة باسم فنان الراب الأميركي الصاعد
ديفيد أنتوني
بيرك المعروف بـ"D4vd".
وكان من المقرّر أنّ يُحيي الفنان البالغ من العمر 20 عاماً، حفلاً غنائيّاً، في مينيابوليس، كمحطة أخيرة في جولته العالميّة. (ارم نيوز)
