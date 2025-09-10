Advertisement

فنون ومشاهير

أمرٌ مُرعب... إليكم ما تمّ العثور عليه في صندوق سيارة فنان شاب

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1415171-638931151965088459.jpg
Doc-P-1415171-638931151965088459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الشرطة الأميركيّة، أنّها عثرت على جثة متحللة ملفوفة بغطاء بلاستيكي في هوليوود داخل صندوق سيارة "تيسلا"، مسجلة باسم فنان الراب الأميركي الصاعد ديفيد أنتوني بيرك المعروف بـ"D4vd".
Advertisement


وكان من المقرّر أنّ يُحيي الفنان البالغ من العمر 20 عاماً، حفلاً غنائيّاً، في مينيابوليس، كمحطة أخيرة في جولته العالميّة. (ارم نيوز)
 
 

مواضيع ذات صلة
خلية ارهابية في قبضة الجيش وهذا ما تم العثور عليه
lebanon 24
10/09/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تنجو من حادث مرعب في الهواء.. شاهدوا ما حصل!
lebanon 24
10/09/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل غرفته... العثور على شاب مشنوقاً
lebanon 24
10/09/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتصل بعباس.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه
lebanon 24
10/09/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

ديفيد أنتوني

ارم نيوز

أنتوني

تيسلا

بوليس

بلاست

توني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
10:40 | 2025-09-10
06:59 | 2025-09-10
03:17 | 2025-09-10
03:07 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24