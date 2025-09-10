أمرٌ مُرعب... إليكم ما تمّ العثور عليه في صندوق سيارة فنان شاب

Advertisement

كشفت الشرطة الأميركيّة، أنّها عثرت على جثة متحللة ملفوفة بغطاء بلاستيكي في داخل صندوق سيارة " "، مسجلة باسم فنان الراب الأميركي الصاعد بيرك المعروف بـ"D4vd".وكان من المقرّر أنّ يُحيي الفنان البالغ من العمر 20 عاماً، حفلاً غنائيّاً، في مينيابوليس، كمحطة أخيرة في جولته العالميّة. (ارم نيوز)