متفرقات
مصادفة مع نجمة هوليوودية.. أنقذت شابة من الموت في أميركا
Lebanon 24
11-09-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
روت لارا لوندستروم
كلارك
، الناجية من هجمات 11 أيلول 2001 على
مركز التجارة العالمي
في
نيويورك
، تفاصيل مصادفة غريبة مع نجمة
هوليوود
غوينيث بالترو
، اعتبرت أنها أنقذت حياتها.
لارا، التي كانت تبلغ 24 عامًا وتعمل في الطابق 77 من البرج الثاني لشركة "بيسلاين للخدمات المالية"، كانت في طريقها إلى العمل صباح يوم الهجمات. وبينما كانت تعبر الشارع، كادت أن تصدمها سيارة
مرسيدس
، ليتبين أن سائقتها كانت الممثلة غوينيث بالترو، التي لوّحت لها قبل أن تتابع طريقها.
هذا اللقاء غير المتوقع تسبب في تأخر لارا عن
القطار
الذي اعتادت ركوبه يوميًا، فوصلت إلى الرصيف لحظة إغلاق الأبواب. ولو كانت لحقت به، لكانت وصلت إلى مكتبها في البرج الثاني في اللحظة التي اصطدمت به الطائرة الثانية.
تقول لارا: "كان قلبي ينبض بسرعة وكنت مشلولة، لم أستطع التفكير إلا في والديّ وما قد يحدث لهما". وبعد دقائق قليلة، وقع الاصطدام المروع، فيما نجا معظم زملائها بمعجزة.
منذ ذلك الحين، اعتبرت لارا أن لقاءها العابر مع بالترو كان النقطة الفاصلة التي منحتها حياة جديدة، وقالت: "لو كنتُ قد لحقت بالقطار، لكنتُ الآن في مكتبي في الطابق 77 من البرج الثاني".
متفرقات
منوعات
مركز التجارة العالمي
غوينيث بالترو
مركز التجارة
نيويورك
هوليوود
مرسيدس
لو كنت
القطار
تابع
