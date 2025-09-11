29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ظاهرة فلكية نادرة: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فجر الجمعة
Lebanon 24
11-09-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد سماء
مكة المكرمة
في غرب
السعودية
فجر الجمعة المقبل، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في تعامد القمر الأحدب المتناقص على
الكعبة
المشرفة، في مشهد يجمع بين الدقة العلمية والجمال الروحي.
Advertisement
ونقلت
وكالة الأنباء السعودية
(واس) عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، قوله إن الظاهرة تعد وسيلة علمية دقيقة لتأكيد حسابات حركة الأجرام السماوية، بما فيها القمر، وتساعد في تحديد موقعه بدقة متناهية.
وأوضح أبو زاهرة أن هذه الظاهرة يمكن الاستفادة منها في تحديد اتجاه القبلة بشكل عملي من عدة مناطق حول العالم، وهو ما يمنحها أهمية خاصة إلى جانب بعدها العلمي والجمالي.
وللزوار والمصلين، يشكل التعامد فرصة استثنائية لمشاهدة القمر وهو يعتلي سماء مكة فوق الكعبة المشرفة في مشهد نادر وخلاب. أما للفلكيين، فهي تجربة ميدانية لاختبار دقة النماذج الفلكية ومقارنتها بالرصد الفعلي، مع تحليل الزوايا والارتفاعات ومطابقة النتائج الحسابية مع الواقع.
مواضيع ذات صلة
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها 9 دول عربية.. إليكم الموعد والتفاصيل
Lebanon 24
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها 9 دول عربية.. إليكم الموعد والتفاصيل
11/09/2025 18:48:53
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟
Lebanon 24
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرًا.. ما هو القمر الأسود؟
11/09/2025 18:48:53
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قمر صيفي و"خسوف دموي".. ترقبوا ظاهرة فلكية رائعة في هذا الموعد!
Lebanon 24
آخر قمر صيفي و"خسوف دموي".. ترقبوا ظاهرة فلكية رائعة في هذا الموعد!
11/09/2025 18:48:53
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
11/09/2025 18:48:53
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء
جمعية الفلكية
مكة المكرمة
السعودية
الكعبة
السعود
المصلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب عارض يشبه الأسد.. "شي إن" تتعرض للسخرية
Lebanon 24
بسبب عارض يشبه الأسد.. "شي إن" تتعرض للسخرية
10:25 | 2025-09-11
11/09/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري
Lebanon 24
أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري
10:23 | 2025-09-11
11/09/2025 10:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. قاتلة الأطفال الستة تعترف!
Lebanon 24
في مصر.. قاتلة الأطفال الستة تعترف!
08:30 | 2025-09-11
11/09/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادفة مع نجمة هوليوودية.. أنقذت شابة من الموت في أميركا
Lebanon 24
مصادفة مع نجمة هوليوودية.. أنقذت شابة من الموت في أميركا
06:30 | 2025-09-11
11/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعطوني السم لأموت".. ممثل شهير ينهار أمام القاضي خلال محاكمته (صورة)
Lebanon 24
"أعطوني السم لأموت".. ممثل شهير ينهار أمام القاضي خلال محاكمته (صورة)
03:31 | 2025-09-11
11/09/2025 03:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ50 دولار.. إجراء لاكتشاف "المُزوّر"
13:00 | 2025-09-10
10/09/2025 01:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
14:52 | 2025-09-10
10/09/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:25 | 2025-09-11
بسبب عارض يشبه الأسد.. "شي إن" تتعرض للسخرية
10:23 | 2025-09-11
أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري
08:30 | 2025-09-11
في مصر.. قاتلة الأطفال الستة تعترف!
06:30 | 2025-09-11
مصادفة مع نجمة هوليوودية.. أنقذت شابة من الموت في أميركا
03:31 | 2025-09-11
"أعطوني السم لأموت".. ممثل شهير ينهار أمام القاضي خلال محاكمته (صورة)
02:58 | 2025-09-11
حادثة مروعة.. أسود تفتك بحارس حديقة حيوانات أمام الزوار (فيديو)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 18:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24