منوعات
ضبط المتهمين بقتل مؤذن طعناً في مصر
Lebanon 24
12-09-2025
|
14:29
تمكنت
الأجهزة الأمنية
بقنا في مصر، من ضبط المتهمين في واقعة مقتل مؤذن طعنا أثناء فض مشاجرة، بقرية
جزيرة
مطيرة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد مصرع موظف في الأوقاف بمشاجرة، وتبين مصرع خير.أ، 50 عاما، بطعنات آلة حادة، وتم نقله عبر الإسعاف إلى مستشفى قوص المركزي.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتحقيق فى الأمر، ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة.
(اليوم السابع)
