ضبط المتهمين بقتل مؤذن طعناً في مصر

(اليوم السابع)

تمكنت بقنا في مصر، من ضبط المتهمين في واقعة مقتل مؤذن طعنا أثناء فض مشاجرة، بقرية مطيرة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد مصرع موظف في الأوقاف بمشاجرة، وتبين مصرع خير.أ، 50 عاما، بطعنات آلة حادة، وتم نقله عبر الإسعاف إلى مستشفى قوص المركزي.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتحقيق فى الأمر، ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة.