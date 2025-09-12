Advertisement

منوعات

الداخلية المصرية تضبط منتحلي صفة شرطة سرقوا دراجة نارية

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:00
تفاعلت وزارة الداخلية المصرية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يشكو من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية تابعة لإدارة المرور، أحدهما يرتدي زيًا مشابهًا لملابس الشرطة، باستيقافه على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وسرقة دراجته النارية.
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية صاحب الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة الإسماعيلية. وبسؤاله، أوضح أن الواقعة حدثت يوم 2 من الشهر الجاري، أثناء سيره بالطريق المذكور، حيث استوقفه شخصان يستقلان دراجة نارية تحمل ملامح مشابهة لمركبات المرور، وأخبراه أن دراجته سيتم التحفظ عليها لعدم وجود لوحات معدنية. وأضاف أنه عندما حاول تتبع مكانها لاحقًا لإنهاء إجراءات الترخيص واستعادتها، فوجئ بأنها غير موجودة.
التحريات قادت إلى تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان يقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس. وعُثر بحوزة أحدهما على الدراجة المستخدمة في الواقعة، والتي كانت منتهية الترخيص ومعدلة لتشبه دراجات المرور. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن الدراجة المسروقة بالإضافة إلى الملابس المستخدمة، وهي عبارة عن جاكيت أسود بخطوط فسفورية وخوذة سوداء اللون.
تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. (اليوم السابع)
