منوعات

تسمم أسرة من 4 أفراد بعد تناول وجبة ملوثة بمبيد حشري

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:40
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بالإعياء وأعراض التسمم الغذائي بعد تناولهم وجبة ملوثة بمبيد حشرى، عن طريق الخطأ.

تلقى مدير أمن البحيرة في مصر، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي كفر الدوار العام يفيد بوصول 4 أشخاص من عائلة واحدة في حالة اعياء إعياء عقب تناولهم وجبة عشاء ملوثة بمبيد حشرى عن طريق الخطأ، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 
