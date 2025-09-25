Advertisement

منوعات

قد يتسبب اصطدامه بـ "قنبلة قمرية"... كويكب يقترب من الأرض ويثير قلق العلماء!

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1421562-638944345247946694.webp
Doc-P-1421562-638944345247946694.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبحث علماء الفضاء عن حلول استثنائية لمواجهة الكويكب 2024 YR4، الذي أثار القلق بعد رصده مؤخرًا، حيث يُتوقع أن يقترب من الأرض والقمر بحلول عام 2032.


ومن بين الخيارات المطروحة حتى استخدام صواريخ نووية لتفتيته، في محاولة لتقليل أي تهديد محتمل على كوكبنا.
Advertisement


لكن عمليات الرصد الدقيقة خفضت هذه النسبة إلى 0.28% بحلول شباط 2025، ما خفف المخاوف، مع بقاء خطره قائمًا.

 
وتشير التقارير إلى أن مروره بالقرب من القمر قد يشكل تحديًا أكبر، إذ يظل احتمال اصطدامه بسطحه مرتفعًا نسبيًا.


ووفق موقع "لايف ساينس"، فإن أي اصطدام مباشر قد يتسبب فيما يشبه "قنبلة قمرية"، ترفع كميات هائلة من الغبار والصخور الصغيرة.
هذا الغبار قد يزيد الخطر على الأقمار الصناعية ورواد الفضاء في المدار الأرضي المنخفض.


وأوضحت دراسة نُشرت على خادم ArXiv بتاريخ 15 أيلول، أن كثافة الحطام قد تتضاعف بمعدل يصل إلى ألف مرة مقارنة بالمستويات الطبيعية.


الحلول المطروحة تشمل محاولات مشابهة لمهمة DART عام 2022، التي نجحت في تغيير مسار صخرة فضائية صغيرة، إضافة إلى خطط أخرى مثل تفجير الكويكب نووياً.


غير أن اختصاصيي الفضاء يحذّرون من أن نقص المعرفة بكتلة الكويكب قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وربما دفعه بالخطأ نحو الأرض.


رغم أن الدراسات ترجّح بنسبة 96% أن يمر الكويكب بسلام بجوار القمر، إلا أن الباحثين يرون هذه الفرصة مثالية لتعزيز الأبحاث، وتطوير مركبات فضائية جديدة، وتجهيز التصاميم التي قد تنقذ الأرض من تهديدات نيزكية مستقبلية.
مواضيع ذات صلة
دراسة: الأرض كانت كوكبًا جافًا والحياة جاءت بعد اصطدام مع "ثيا"
lebanon 24
26/09/2025 00:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كويكب ضخم يمر بسلام قرب الأرض ويبدأ بالابتعاد
lebanon 24
26/09/2025 00:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
lebanon 24
26/09/2025 00:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يقترب من حظر "حماس"!
lebanon 24
26/09/2025 00:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رواد الفضاء

مار ال

العلم

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:07 | 2025-09-25
11:00 | 2025-09-25
10:21 | 2025-09-25
08:21 | 2025-09-25
04:28 | 2025-09-25
02:50 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24