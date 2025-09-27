28
منوعات
نوبة قلبية تُوقف عرضاً كوميدياً… والجمهور يُنقذ حياة رجل مسن
Lebanon 24
27-09-2025
|
23:00
شهد عرض كوميدي في مدينة سبوكين بولاية
واشنطن
الأميركية لحظة إنسانية استثنائية، بعدما أصيب رجل مسن يبلغ من العمر 83 عاماً بأزمة قلبية مفاجئة خلال فقرة الفنان الكوميدي درو لينش، أحد نجوم برنامج America's Got Talent السابقين.
فور ملاحظته الاضطراب في القاعة، أوقف لينش
العرض
وسأل الجمهور: "هل كل شيء بخير؟"، ليأتيه الرد: "لا". وسرعان ما هرع عدد من الحاضرين لتقديم الإسعافات الأولية للرجل الذي عرّفه لينش لاحقاً باسم "السيد ويندي".
أحد الحاضرين بدأ إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR)، قبل أن تنضم إليه سيدة أخرى للمساعدة، فيما تعاون باقي الجمهور لإفساح المجال حتى وصول فرق الطوارئ. وبحسب ما رواه لينش لاحقاً، ظل ويندي بلا نبض لأكثر من خمس دقائق، لكن بفضل تضافر الجهود – وما وصفه الكوميدي بـ"المعجزة" – عاد الرجل إلى الحياة قبل نقله إلى المستشفى.
بعد استقرار حالته، زار لينش المريض في المستشفى مع زملائه الكوميديين. وقال لينش تعليقاً على التجربة: "ما حدث كان مثالاً قوياً على الروح المجتمعية والترابط الإنساني. في عالم منقسم ننسى أحياناً أننا جميعاً بشر في النهاية… الضحك ليس ترفاً بل حاجة ملحّة، خصوصاً في الأوقات الصعبة".
وقال لي
