متفرقات

"شكشوكة" و"زعتر" في معجم فرنسي مرموق

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:00
أدرج معجم "لوبوتي روبرت" الفرنسي، وهو من أبرز المراجع اللغوية وأكثرها انتشاراً في فرنسا، كلمتين عربيتين جديدتين مكتوبتين بالأحرف اللاتينية ضمن نسخته الرقمية الأخيرة، على أن تنضما لاحقاً إلى النسخة الورقية للعام 2026.
الكلمتان هما: "شكشوكة" (chakchouka) و"زعتر" (zaatar)، وقد تم اعتمادهما ضمن مئات المفردات الجديدة التي يضيفها المعجم سنوياً لتحديث محتواه وفق الاستعمالات الشائعة في اللغة اليومية.

ويعرّف المعجم "الشكشوكة" بأنها طبق معدّ من الطماطم والفلفل والبصل مع البيض المطبوخ بالزيت، ويشير إلى أنها أكلة مغاربية تعود تسميتها إلى عام 1894. غير أن الواقع يظهر أن "الشكشوكة" طبق شعبي واسع الانتشار في بلدان عربية وإسلامية أخرى كلبنان وسوريا ومصر وتركيا، مع اختلاف طرق تحضيره بحسب كل مطبخ محلي.

أما "الزعتر"، فقد أدرج المعجم له تعريفين: الأول نبات عطري من فصيلة الشفويات يشمل الزعتر والأوريغانو والزوفا وغيرها. أما الثاني فهو خليط من الأعشاب والتوابل المجففة يتكون عادة من الزعتر والسماق والسمسم المحمّص والملح، ويُستخدم على نطاق واسع في مطبخ الشرق الأوسط، حيث يعود توثيقه إلى عام 1847.

ويؤكد خبراء اللغة أن إدراج كلمات عربية في المعاجم الفرنسية ليس جديداً، إذ تضم بالفعل عشرات المفردات المرتبطة بعالم الطبخ مثل "تبولة"، "حمص"، "فلافل"، "طاجين"، "كسكس"، "هريسة" و"شوربة". ويعكس هذا الحضور اللغوي والمعجمي عمق التلاقح الثقافي الممتد بين فرنسا والعالم العربي عبر عقود طويلة، من الحقبة السابقة للاستعمار، مروراً بموجات الهجرة والتبادل السياحي، وصولاً إلى تأثير العولمة التي ساهمت في انتشار المطبخ العربي عالمياً.
 
