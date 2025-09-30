29
منوعات
تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين
Lebanon 24
30-09-2025
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة شينخوا
الصينية
للأنباء أن علماء الآثار اكتشفوا في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو موقعًا لمدينة تعود لحضارة ماجيابانغ، والتي تُعد واحدة من أقدم
المستوطنات
ما قبل التاريخ في
الصين
.
وأوضحت الوكالة أن عمر المدينة يقارب 6000 عام، ما يمثل أول تأكيد على وجود مدن من هذه الفترة في منطقة الروافد السفلى لنهر اليانغتسي.
وأشار رئيس البعثة الأثرية، تشو رونغكينغ، إلى أن المدينة كانت محاطة بجدارين دفاعيين وخنادق عميقة، وتتميز بتصميم مربع بزواياه مستديرة "Squircle"، حيث تشكل الجدران الداخلية والخندق المحيط بها مجمعا مغلقا بالكامل. وبذلك، تعد من أقدم مدن الصين المكتشفة حتى الآن.
ووفقا لعلماء الآثار، تم العثور في الخنادق على فخار مخلوط بالرمال الحمراء وزخارف فخارية حمراء مميزة لحضارة ماجيابانغ.
كما كشفت الحفريات عن أدوات منزلية وأوان خزفية مزينة بتصاميم نموذجية لتلك الحضارة. علاوة على ذلك، اكتشفت الدراسة أكثر من 140 مدفنا تعود لحضارة سونغتسي، تحتوي على قطع ثمينة من اليشم والحجر، ما يشير إلى المكانة الرفيعة للمدفونين.
ويؤكد علماء الآثار أن هذا الاكتشاف يمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ سيساعد على فهم تطور الحضارة الصينية المبكرة وإنجازاتها في مجالات
العمارة
والتنظيم الحضري.
المستوطنات
العمارة
الصينية
الصين
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
Lebanon 24
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
05:44 | 2025-09-30
30/09/2025 05:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
Lebanon 24
حادثة مأساوية... شاب يدفع فتاة إلى الانتحار هذا ما فعله بها
04:03 | 2025-09-30
30/09/2025 04:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
Lebanon 24
بطريقة ذكية جدًا... هكذا أنقذ طفل حياة والدته المعنّفة والمحتجزة!
03:09 | 2025-09-30
30/09/2025 03:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
Lebanon 24
قبض عليه عن طريق الخطأ… هذا ما حصل لأب أثناء توجهه لحضور ولادة ابنته
01:53 | 2025-09-30
30/09/2025 01:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
Lebanon 24
على جانب الطريق… العثور على رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق من الورق (صورة)
00:28 | 2025-09-30
30/09/2025 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
