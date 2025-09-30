تعود لحضارة عمرها 6000 عام... اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات ما قبل التاريخ في الصين

Advertisement

وأوضحت الوكالة أن عمر المدينة يقارب 6000 عام، ما يمثل أول تأكيد على وجود مدن من هذه الفترة في منطقة الروافد السفلى لنهر اليانغتسي.وأشار رئيس البعثة الأثرية، تشو رونغكينغ، إلى أن المدينة كانت محاطة بجدارين دفاعيين وخنادق عميقة، وتتميز بتصميم مربع بزواياه مستديرة "Squircle"، حيث تشكل الجدران الداخلية والخندق المحيط بها مجمعا مغلقا بالكامل. وبذلك، تعد من أقدم مدن الصين المكتشفة حتى الآن.ووفقا لعلماء الآثار، تم العثور في الخنادق على فخار مخلوط بالرمال الحمراء وزخارف فخارية حمراء مميزة لحضارة ماجيابانغ.كما كشفت الحفريات عن أدوات منزلية وأوان خزفية مزينة بتصاميم نموذجية لتلك الحضارة. علاوة على ذلك، اكتشفت الدراسة أكثر من 140 مدفنا تعود لحضارة سونغتسي، تحتوي على قطع ثمينة من اليشم والحجر، ما يشير إلى المكانة الرفيعة للمدفونين.ويؤكد علماء الآثار أن هذا الاكتشاف يمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ سيساعد على فهم تطور الحضارة الصينية المبكرة وإنجازاتها في مجالات والتنظيم الحضري.