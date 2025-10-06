الحمل

يشير هذا اليوم الى مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة

الثور

قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية

الجوزاء

لا تحسم الأمور قبل التحقق من صحّة قراراتك، وتعامل مع المستجدات بهدوء لئلا ترتد سلباً عليك

السرطان

أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تستهلك كل رصيدك في مواجهة واحدة

يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر

ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً

الميزان

إحذر بعض المناورين والمتطفلين على أعمالك وكن يقظاً جداً هذا اليوم لأن أحدهم يحاول وضع العصي في دواليب مشاريعك

تضطر إلى التكيف مع المستجدات أو إلى تقديم تبريرات وتفسيرات، أو يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الأصدقاء

قد يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، إلاّ أنه يهبك إشراقاً وسحراً وجاذبية وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن وحدة ربما تقدّرها جدّاً، وعن فوضى في حياتك المهنية تهرب منها

الدلو

يتحدث هذا اليوم عن اجتماعات وحفلات ومناسبات كثيرة تشارك بها حتى آخر الشهر

الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو دائماً المفضّل، وعليك تسعى إليه لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً