25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
Lebanon 24
09-10-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
مديرية الشؤون الداخلية
الروسية في إقليم
كراسنودار
بأن رجال الإنقاذ عثروا قرب مدينة أنابا على رجل يبلغ من العمر 92 عاما كان عالقا في الغابة لمدة ثلاثة أيام دون طعام أو ماء.
Advertisement
ووفقا للشرطة المحلية تاه الرجل العجوز، في غابة عند قرية كوماتير بالقرب من مدينة أنابا الروسية الواقعة على ساحل
البحر الأسود
.
وبدأت عملية البحث عنه في المنطقة، بعد أن قدّم أقاربه بلاغا عن فقدانه.
من جانبه، قال الرجل نفسه إنه قضى الفترة بأكملها دون تناول أي طعام. وبعد العثور عليه وإجلائه من الغابة، تم نقله على الفور إلى المستشفى، ويؤكد الأطباء أن وضعه مستقر.
وأصدرت
إدارة الطوارئ
في منطقة
كامتشاتكا
بيانا أفادت فيه بأنه تم الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُبلغ عن فقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم"، بعد تعرض المنطقة التي كانوا فيها لأمطار ثلجية.
وأكد البيان أن السياح بخير وهم في طريق العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة يوم الاثنين.
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)
09/10/2025 11:31:20
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بأعجوبة… طفل ينجو بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع (فيديو)
Lebanon 24
بأعجوبة… طفل ينجو بعد وقوفه على مسار قطار مرتفع (فيديو)
09/10/2025 11:31:20
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
09/10/2025 11:31:20
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
09/10/2025 11:31:20
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية الشؤون الداخلية
الشؤون الداخلية
مديرية الشؤون
إدارة الطوارئ
البحر الأسود
كراسنودار
مديرية ال
كامتشاتكا
قد يعجبك أيضاً
لتشفى من ألم في ظهرها.. عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية
Lebanon 24
لتشفى من ألم في ظهرها.. عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية
01:36 | 2025-10-09
09/10/2025 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة
Lebanon 24
اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة
00:18 | 2025-10-09
09/10/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:52 | 2025-10-08
08/10/2025 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
Lebanon 24
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
16:00 | 2025-10-08
08/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
Lebanon 24
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
14:33 | 2025-10-08
08/10/2025 02:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:36 | 2025-10-09
لتشفى من ألم في ظهرها.. عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية
00:18 | 2025-10-09
اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة
22:52 | 2025-10-08
برجك اليوم
16:00 | 2025-10-08
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
14:33 | 2025-10-08
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
14:00 | 2025-10-08
توقيف مديرة مدرسة سورية.. فيديو يكشف ما فعلته بطلابها!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24