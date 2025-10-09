Advertisement

بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:43
أفادت مديرية الشؤون الداخلية الروسية في إقليم كراسنودار بأن رجال الإنقاذ عثروا قرب مدينة أنابا على رجل يبلغ من العمر 92 عاما كان عالقا في الغابة لمدة ثلاثة أيام دون طعام أو ماء.
ووفقا للشرطة المحلية تاه الرجل العجوز، في غابة عند قرية كوماتير بالقرب من مدينة أنابا الروسية الواقعة على ساحل البحر الأسود.

وبدأت عملية البحث عنه في المنطقة، بعد أن قدّم أقاربه بلاغا عن فقدانه.
من جانبه، قال الرجل نفسه إنه قضى الفترة بأكملها دون تناول أي طعام. وبعد العثور عليه وإجلائه من الغابة، تم نقله على الفور إلى المستشفى، ويؤكد الأطباء أن وضعه مستقر.

وأصدرت إدارة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا بيانا أفادت فيه بأنه تم الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُبلغ عن فقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم"، بعد تعرض المنطقة التي كانوا فيها لأمطار ثلجية.

وأكد البيان أن السياح بخير وهم في طريق العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة يوم الاثنين.
