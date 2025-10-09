بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت

أفادت الروسية في إقليم بأن رجال الإنقاذ عثروا قرب مدينة أنابا على رجل يبلغ من العمر 92 عاما كان عالقا في الغابة لمدة ثلاثة أيام دون طعام أو ماء.

ووفقا للشرطة المحلية تاه الرجل العجوز، في غابة عند قرية كوماتير بالقرب من مدينة أنابا الروسية الواقعة على ساحل .



وبدأت عملية البحث عنه في المنطقة، بعد أن قدّم أقاربه بلاغا عن فقدانه.

من جانبه، قال الرجل نفسه إنه قضى الفترة بأكملها دون تناول أي طعام. وبعد العثور عليه وإجلائه من الغابة، تم نقله على الفور إلى المستشفى، ويؤكد الأطباء أن وضعه مستقر.



وأصدرت في منطقة بيانا أفادت فيه بأنه تم الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُبلغ عن فقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم"، بعد تعرض المنطقة التي كانوا فيها لأمطار ثلجية.



وأكد البيان أن السياح بخير وهم في طريق العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة يوم الاثنين.