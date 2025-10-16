Advertisement

متفرقات

في تايلندا.. مراهق نجا من الغابة بأكل الحشرات ولحاء الأشجار

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1429998-638961956094271314.png
Doc-P-1429998-638961956094271314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قصة أقرب إلى أفلام البقاء، تمكنت السلطات التايلندية من إنقاذ المراهق البريطاني لورانس ستالارد هونور، البالغ 19 عاماً، بعد أن ضلّ طريقه في غابات إقليم كانشانابوري الوعرة غرب البلاد لمدة أسبوعين، عاش خلالها على الحشرات ولحاء الأشجار.
Advertisement

وذكرت شرطة سانجكلا بوري أن لورانس كان يحاول عبور الحدود نحو ميانمار عندما أغلق المعبر في وجهه، فقرر سلوك طريق فرعي، لكنه تاه عند حلول الظلام وسط منطقة غابات كثيفة وصعبة التضاريس.

عُثر عليه في معبد "وات تام ساوان باندان" في حالة إنهاك شديدة لكنه على قيد الحياة. وأكد العقيد سانتي فيثاكساكول أن التحقيقات أظهرت أن الشاب لم يتعرض لأي استغلال أو احتجاز، بل تاه بمفرده خلال رحلته.

وقالت والدته في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لورانس فتى خجول جداً، لكنه بارع في استخدام الكمبيوتر. أعتقد أنه تحدث مع أشخاص عبر الإنترنت خدعوه للذهاب إلى ميانمار، وربما كان ضحية استدراج لأحد مراكز الاحتيال".

وأضافت أن ابنها فقد هاتفه أثناء محاولته الوصول إلى منتجع قريب، ففقد التواصل مع العالم الخارجي واضطر للاعتماد على الطبيعة للبقاء حياً حتى إنقاذه. وتمت إعادته إلى والديه في بريطانيا بعد خضوعه لفحوص طبية.

القضية أثارت اهتمام الرأي العام في تايلند والمملكة المتحدة، حيث أشاد الناس بشجاعته وصموده المذهل في وجه الطبيعة القاسية.
مواضيع ذات صلة
جمعية الأرض: ظاهرة يباس أشجار السنديان تهدد الغابات
lebanon 24
16/10/2025 11:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء قص شعره.. حلاق بريطاني ينقذ حياة مراهق
lebanon 24
16/10/2025 11:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ذعر في منطقة المصيطبة بسبب مراهق!
lebanon 24
16/10/2025 11:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إنستغرام يفرض قيودًا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار
lebanon 24
16/10/2025 11:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

البريطاني

بريطانيا

المملكة

إنترنت

بيوتر

سانتي

التاي

ساكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:48 | 2025-10-16
03:30 | 2025-10-16
00:30 | 2025-10-16
22:55 | 2025-10-15
14:02 | 2025-10-15
14:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24