استفاقت ثم ماتت.. حادثة مُرعبة تُربك مشيّعين في بلد عربي

أثارت عودة الفتاة إلى الحياة حالةً من الفزع والفوضى بين المصلين داخل بمديرية الحداء جنوبي ذمار، قبل أن يدرك الجميع أنها لم تمت، مرجّحين تعرضها لغيبوبة.سارع ذووها بنقلها إلى المستشفى، غير أنّ فرحة الأسرة بعودة ابنتهم الشابة تلاشت سريعًا بعد أن تأكد لهم أنها فارقت الحياة بشكل نهائي.لم تتضح بعدُ أسباب وفاة الفتاة للمرة الثانية، إذ بذل الأطباء جهودًا مضاعفة لإنعاش قلبها واستعادة النبض مجددًا، إلا أنّ المحاولات لم تثمر.فسّر أطباء الحالة الأولى باعتبارها من الحالات الطبية النادرة المعروفة باسم "الوفاة الكاذبة"، حيث يتوقف القلب والتنفس مؤقتًا فيبدو المصاب وكأنه فارق الحياة رغم إمكانية إنقاذه. (ارم)