Advertisement

منوعات

استفاقت ثم ماتت.. حادثة مُرعبة تُربك مشيّعين في بلد عربي

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1430563-638962959812007394.png
Doc-P-1430563-638962959812007394.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت محافظة ذمار شمالي اليمن، الخميس، واقعة نادرة بعدما استفاقت فتاة عشرينية أثناء الصلاة عليها، قبل أن تفارق الحياة مرة أخرى.
Advertisement

أثارت عودة الفتاة إلى الحياة حالةً من الفزع والفوضى بين المصلين داخل مسجد بمديرية الحداء جنوبي ذمار، قبل أن يدرك الجميع أنها لم تمت، مرجّحين تعرضها لغيبوبة.

سارع ذووها بنقلها إلى المستشفى، غير أنّ فرحة الأسرة بعودة ابنتهم الشابة تلاشت سريعًا بعد أن تأكد لهم أنها فارقت الحياة بشكل نهائي.

لم تتضح بعدُ أسباب وفاة الفتاة للمرة الثانية، إذ بذل الأطباء جهودًا مضاعفة لإنعاش قلبها واستعادة النبض مجددًا، إلا أنّ المحاولات لم تثمر.

فسّر أطباء الحالة الأولى باعتبارها من الحالات الطبية النادرة المعروفة باسم "الوفاة الكاذبة"، حيث يتوقف القلب والتنفس مؤقتًا فيبدو المصاب وكأنه فارق الحياة رغم إمكانية إنقاذه. (ارم)
مواضيع ذات صلة
حادثة مرعبة في مطار أميركي.. شاهدوا لحظة اصطدام طائرتين
lebanon 24
17/10/2025 16:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
lebanon 24
17/10/2025 16:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مرعب في مهرجان بالهند بسبب تعطل أرجوحة دوّارة
lebanon 24
17/10/2025 16:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
lebanon 24
17/10/2025 16:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة ذمار

مديرية ال

المصلي

كاني

تلاش

مسجد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:54 | 2025-10-17
08:17 | 2025-10-17
06:30 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:17 | 2025-10-17
04:07 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24