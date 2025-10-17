26
منوعات
استفاقت ثم ماتت.. حادثة مُرعبة تُربك مشيّعين في بلد عربي
Lebanon 24
17-10-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
محافظة ذمار
شمالي اليمن، الخميس، واقعة نادرة بعدما استفاقت فتاة عشرينية أثناء الصلاة عليها، قبل أن تفارق الحياة مرة أخرى.
أثارت عودة الفتاة إلى الحياة حالةً من الفزع والفوضى بين المصلين داخل
مسجد
بمديرية الحداء جنوبي ذمار، قبل أن يدرك الجميع أنها لم تمت، مرجّحين تعرضها لغيبوبة.
سارع ذووها بنقلها إلى المستشفى، غير أنّ فرحة الأسرة بعودة ابنتهم الشابة تلاشت سريعًا بعد أن تأكد لهم أنها فارقت الحياة بشكل نهائي.
لم تتضح بعدُ أسباب وفاة الفتاة للمرة الثانية، إذ بذل الأطباء جهودًا مضاعفة لإنعاش قلبها واستعادة النبض مجددًا، إلا أنّ المحاولات لم تثمر.
فسّر أطباء الحالة الأولى باعتبارها من الحالات الطبية النادرة المعروفة باسم "الوفاة الكاذبة"، حيث يتوقف القلب والتنفس مؤقتًا فيبدو المصاب وكأنه فارق الحياة رغم إمكانية إنقاذه. (ارم)
محافظة ذمار
مسجد
إطلاق نار على رئيس فريق كرة قدم شهير.. وخلال نقله إلى المستشفى هذا ما جرى
Lebanon 24
إطلاق نار على رئيس فريق كرة قدم شهير.. وخلال نقله إلى المستشفى هذا ما جرى
08:54 | 2025-10-17
17/10/2025 08:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"عالم سري".. هل من كائنات فضائيّة داخل المجموعة الشمسية؟
Lebanon 24
"عالم سري".. هل من كائنات فضائيّة داخل المجموعة الشمسية؟
08:17 | 2025-10-17
17/10/2025 08:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قنبلة تستهدف منزل أحد أبرز الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قنبلة تستهدف منزل أحد أبرز الصحافيين
06:30 | 2025-10-17
17/10/2025 06:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
05:12 | 2025-10-17
17/10/2025 05:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا
Lebanon 24
بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا
04:17 | 2025-10-17
17/10/2025 04:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
