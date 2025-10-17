23
منوعات
شابة تُقتل وتُستغل بعد خداعها بعرض عمل مزيف!
Lebanon 24
17-10-2025
|
16:00
وقعت الشابة البيلاروسية
فيرا
كرافستوفا (26 عامًا) ضحية عملية احتيال مروّعة، بعدما سافرت إلى بانكوك للعمل كعارضة أزياء، لتجد نفسها محتجزة من قبل عصابة إجرامية ونُقلت إلى ميانمار حيث أُجبرت على العمل كعبد، قبل أن تُقتل ويُعرض بيع أعضائها في السوق السوداء.
وأفادت التقارير بأن فيرا تعرضت للتهديد بسحب جواز سفرها وهاتفها، وطُلب منها ابتزاز الأموال من ضحايا آخرين عبر الإنترنت، وإلا كان مصيرها بيع أعضائها أو الاستغلال الجنسي. وتلقّت عائلتها لاحقًا نبأ وفاتها مع مطالبتها بدفع مبلغ نصف مليون دولار لاستعادة جثتها، قبل أن تُبلغ بأنها "أحرقت".
وتشير التقارير إلى أن هذه المراكز الإجرامية على الحدود بين ميانمار وتايلاند، تُدار من قبل عصابات صينية وميليشيات محلية، وتحتجز آلاف الضحايا في ظروف قاسية، يُقدّر عددهم بما يصل إلى 100 ألف شخص.
في المقابل، نجت الشابة الروسية داشينما أوشيرنيماييفا (24 عامًا) من مصير مشابه بعد تدخل
دبلوماسي
روسي، لتعود إلى وطنها سالمَة، شاكرة جهود
وزارة الخارجية
لإنقاذها.
وتوضح المصادر أن هذه المراكز تعمل كـ"مدن مصغرة" تضم مطاعم ومحالّ ومراكز سبا، إلا أن العاملين فيها مُقيّدون، ويُجبرون على الابتزاز والاحتيال، ويواجه من يخالف تعليمات العصابات تهديدًا بالقسوة أو بيع أعضائه. (ارم نيوز)
