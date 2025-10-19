25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
Advertisement
ليختبر محبة محيطه.. هندي يتظاهر بموته ويُفاجئ المشيعين
Lebanon 24
19-10-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة لافتة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، ادّعى
الهندي
موهان لال (74 عامًا) الوفاة لاختبار مدى محبة أصدقائه وأقاربه، ونظّم مراسم وداع رمزية في قرية كونتشي بمقاطعة غايا في
ولاية بيهار
ليرى من سيحضر ويعبّر عن تقديره له.
Advertisement
وبحسب شهود
عيان
، استلقى لال في نعش وطلب من بعض
القرويين
نقله على نقالة مزينة إلى "مثواه الأخير" وسط الطقوس التقليدية المتعارف عليها. وسرعان ما انتشر خبر الجنازة، فانضم مئات القرويين إلى الموكب، قبل أن يفاجئهم لال بـ"الاستيقاظ".
وفي ختام الموكب أقيمت وليمة جماعية، فيما وصف لال ما جرى بأنه
تجربة شخصية
لمعرفة من سيحزن عليه بعد رحيله. وقال موضحًا: "بعد الموت يحمل الناس النعش ويبكون، لكنني أردت أن أرى ذلك بعيني وأنا لا أزال على قيد الحياة".
تابع
Advertisement
