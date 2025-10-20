Advertisement

منوعات

في منطقة ريفية... العثور على جثة شابة داخل بئر ماء (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:00
عثر عدد من رعاة الأغنام في منطقة ريفية بولاية زونغولداك شمال تركيا، بالصدفة، على جثة شابة داخل بئر ماء متوسطة العمق، في ظروف ما تزال غامضة.


وبحسب وسائل إعلام تركية، كان الرعاة يسقون قطعانهم في مرعى قرب بلدة تشاي جوما، عندما لاحظوا شيئًا غريبًا في داخل البئر، ليتبيّن لاحقًا أنها جثة فتاة، فبادروا إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وانتشلت الجثة.


وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحية شابة في مقتبل العمر، لم تُحدّد هويتها بعد، إذ يجري المحققون فحوصات الحمض النووي (DNA) للتعرّف عليها، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة.


كما أظهر مقطع مصوّر من الموقع أن فوهة البئر مرتفعة ومغلقة بغطاء معدني، ما يقلّل احتمال سقوط الشابة عرضًا في الداخل.


وذكرت حسابات إخبارية محلية أن الجثة يُرجَّح أنها تعود لفتاة من قرية كيزيلبيل كانت مفقودة منذ نحو خمسة أيام.


