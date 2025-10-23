29
منوعات
أثناء خضوعها لجراحة في الدماغ.. هذا ما قامت به مريضة
Lebanon 24
23-10-2025
|
00:49
A-
A+
عزفت دينيس
بيكون
، المصابة بمرض باركنسون، على آلة "الكلارينيت" أثناء خضوعها لجراحة في الدماغ، ما أتاح للأطباء أن يروا النتائج الفورية للعملية.
وأظهرت بيكون البالغة من العمر 65 عاما، تحسنا فوريا في حركة أصابعها بينما كان الجرّاحون يُحفّزون دماغها بتيار كهربائي.
وخضعت بيكون لعملية التحفيز العميق للدماغ بعد معاناتها من أعراض مرض باركنسون، وذلك خلال عملية استغرقت أربع ساعات في مستشفى كينغز كوليدج في
لندن
، وفقما ذكرت شبكة "
سكاي نيوز
"
البريطانية
.
وتم تشخيص حالة بيكون عام 2014، وكان المرض قد أثّر على قدرتها على المشي، والسباحة، والرقص، وعزف الكلارينيت.
لكن العملية أدّت إلى تحسّن فوري في حركة أصابعها، مما مكّنها من العزف بسهولة من جديد.
وأجريت العملية على بيكون وهي في كامل وعيها، حيث أخضعها الجراحون للتحفيز الكهربائي للدماغ لتخفيف الأعراض، عقب منحها تخديرا موضعيا لتخدير فروة الرأس والجمجمة أثناء العملية.
ويُعدّ هذا النوع من الجراحة مناسبا للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل باركنسون، إذ يعتمد على زرع أقطاب كهربائية داخل الدماغ لإرسال نبضات تُنظّم النشاط العصبي.
وقالت بيكون: "أتذكر أن يدي اليمنى بدأت تتحرك بسهولة أكبر بمجرد تشغيل التحفيز الكهربائي، وقد انعكس ذلك مباشرة على قدرتي في العزف على الكلارينيت، وكان ذلك مفرحا للغاية".
تابع
