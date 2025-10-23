أثناء خضوعها لجراحة في الدماغ.. هذا ما قامت به مريضة



وأظهرت بيكون البالغة من العمر 65 عاما، تحسنا فوريا في حركة أصابعها بينما كان الجرّاحون يُحفّزون دماغها بتيار كهربائي.



وتم تشخيص حالة بيكون عام 2014، وكان المرض قد أثّر على قدرتها على المشي، والسباحة، والرقص، وعزف الكلارينيت.



لكن العملية أدّت إلى تحسّن فوري في حركة أصابعها، مما مكّنها من العزف بسهولة من جديد.



وأجريت العملية على بيكون وهي في كامل وعيها، حيث أخضعها الجراحون للتحفيز الكهربائي للدماغ لتخفيف الأعراض، عقب منحها تخديرا موضعيا لتخدير فروة الرأس والجمجمة أثناء العملية.



ويُعدّ هذا النوع من الجراحة مناسبا للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل باركنسون، إذ يعتمد على زرع أقطاب كهربائية داخل الدماغ لإرسال نبضات تُنظّم النشاط العصبي.



وقالت بيكون: "أتذكر أن يدي اليمنى بدأت تتحرك بسهولة أكبر بمجرد تشغيل التحفيز الكهربائي، وقد انعكس ذلك مباشرة على قدرتي في العزف على الكلارينيت، وكان ذلك مفرحا للغاية".