منوعات

لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:00
مع حلول الخريف وتبدّل ألوان الأشجار إلى ظلال ذهبية دافئة، تصبح القارة الأوروبية لوحة مثالية لعطلة مريحة بعيدًا عن الازدحام السياحي الصيفي. وقد قدّم موقع She Abroad Again قائمة بخمس وجهات صغيرة وساحرة تستحق الزيارة في هذا الموسم:
غنت – بلجيكا
مدينة تاريخية تنبض بسحر العصور الوسطى، تزدان بالقنوات المائية والقلعة القديمة غرافنستين. ويمكن لزوارها الاستمتاع بنزهة في غراسلي وكورينلي وتذوّق القهوة ولفائف القرفة في المقاهي المحلية.

ستراسبورغ – فرنسا
تتألق قبل موسم أعياد الميلاد بأجوائها الرومانسية ومنازلها نصف الخشبية وشوارعها المرصوفة. لا تُفوَّت زيارة كاتدرائية ستراسبورغ واستكشاف قرى الألزاس القريبة.

إستريا – كرواتيا
وجهة خريفية مثالية بعد مغادرة السياح الصيفيين. يمكن زيارة قرى التلال مثل موتوفون وغروزنيان، أو التنزه على مسار كوريتا.

كراكوف – بولندا
مدينة نابضة بالحياة الثقافية والتاريخية، بشوارعها المرصوفة وقلعتها على التل. من أبرز محطاتها حي كازيميرز والمدينة القديمة، مع فرصة لتذوق المأكولات البولندية الدافئة أو القيام برحلة إلى منتزه تاترا الوطني.

براشوف – رومانيا
موطن قلعة دراكولا الشهيرة، وتحيط بها الجبال الخلابة. يمكن زيارة قلعة بران وركوب التلفريك إلى جبل تامبا، أو القيادة على طريق ترانسفاجراسان الذي يُعد من أجمل الطرق الجبلية في أوروبا.
