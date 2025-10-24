"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة.. شاهدوا صورتها

عثر باحثون في منطقة ريو نيغرو بإقليم باتاغونيا جنوبي على بيضة ديناصور محفوظة بالكامل يُقدّر عمرها بنحو 70 مليون سنة.

وتُظهر البيضة شكلاً قريباً من بيض النعام، ويُعتقد أنها تعود إلى ديناصور صغير من جنس "بونابارتينيكوس"، وهو نوع من الديناصورات اللاحمة التي عاشت في أواخر .







ويُعد هذا الاكتشاف من أندر حالات حفظ بيض الديناصورات، إذ رجّح الفريق البحثي أن تحتوي البيضة على بقايا جنين متحجر، مؤكدين أنهم سيجرون فحوصات تصويرية متقدمة للتأكد من وجود مواد حيوية داخلها.





بدروه قال غونزالو مونيوز، من متحف برناردو ريفادافيا الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، في تصريحات لمجلة : "كان الأمر مفاجئًا تمامًا، فالعثور على حفريات ديناصورات ليس نادرًا، لكن وجود بيضة بهذه الحالة الكاملة يُعد استثنائيًا للغاية".





وأوضح مونيوز أن بيض الديناصورات اللاحمة نادر جدًا بسبب هشاشة قشرته التي تشبه بيض الطيور الحديثة، مما يجعله أكثر عرضة للتلف على مدى ملايين السنين.







وأضاف أن هذا الاكتشاف يُعد “استثنائيًا ومذهلًا بكل المقاييس” نظرًا لندرة العثور على مثل هذه العينات السليمة.





وسيُنقل البيض المكتشف إلى في الأرجنتين لإجراء دراسات تفصيلية قد تكشف مزيدًا من المعلومات عن تطور الديناصورات وآليات فقس بيضها.