23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة.. شاهدوا صورتها
Lebanon 24
24-10-2025
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر باحثون في منطقة ريو نيغرو بإقليم باتاغونيا جنوبي
الأرجنتين
على بيضة ديناصور محفوظة بالكامل يُقدّر عمرها بنحو 70 مليون سنة.
Advertisement
وتُظهر البيضة شكلاً قريباً من بيض النعام، ويُعتقد أنها تعود إلى ديناصور صغير من جنس "بونابارتينيكوس"، وهو نوع من الديناصورات اللاحمة التي عاشت في أواخر
العصر الطباشيري
.
ويُعد هذا الاكتشاف من أندر حالات حفظ بيض الديناصورات، إذ رجّح الفريق البحثي أن تحتوي البيضة على بقايا جنين متحجر، مؤكدين أنهم سيجرون فحوصات تصويرية متقدمة للتأكد من وجود مواد حيوية داخلها.
بدروه قال غونزالو مونيوز، من متحف برناردو ريفادافيا الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، في تصريحات لمجلة
ناشيونال جيوغرافيك
: "كان الأمر مفاجئًا تمامًا، فالعثور على حفريات ديناصورات ليس نادرًا، لكن وجود بيضة بهذه الحالة الكاملة يُعد استثنائيًا للغاية".
وأوضح مونيوز أن بيض الديناصورات اللاحمة نادر جدًا بسبب هشاشة قشرته التي تشبه بيض الطيور الحديثة، مما يجعله أكثر عرضة للتلف على مدى ملايين السنين.
وأضاف أن هذا الاكتشاف يُعد “استثنائيًا ومذهلًا بكل المقاييس” نظرًا لندرة العثور على مثل هذه العينات السليمة.
وسيُنقل البيض المكتشف إلى
متحف العلوم الطبيعية
في الأرجنتين لإجراء دراسات تفصيلية قد تكشف مزيدًا من المعلومات عن تطور الديناصورات وآليات فقس بيضها.
مواضيع ذات صلة
سارق بقبضة "المعلومات".. شاهدوا صورته
Lebanon 24
سارق بقبضة "المعلومات".. شاهدوا صورته
25/10/2025 02:29:12
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتّحدة... سحب ملايين عبوات البيض الملوث بـ"السالمونيلا"
Lebanon 24
في الولايات المتّحدة... سحب ملايين عبوات البيض الملوث بـ"السالمونيلا"
25/10/2025 02:29:12
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
Lebanon 24
70 مليون هاتف.. أونور تحدد هدفاً جديداً لمنافسة سامسونغ وشاومي
25/10/2025 02:29:12
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من "حماس" إلى إسرائيل: عمري ميران ومتان أنغريست في خطر
Lebanon 24
نداء عاجل من "حماس" إلى إسرائيل: عمري ميران ومتان أنغريست في خطر
25/10/2025 02:29:12
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
متحف العلوم الطبيعية
ناشيونال جيوغرافيك
العصر الطباشيري
مجلة ناشيونال
الأرجنتين
أرجنتيني
برنار
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
Lebanon 24
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
17:01 | 2025-10-24
24/10/2025 05:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا
Lebanon 24
لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا
16:00 | 2025-10-24
24/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
Lebanon 24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
Lebanon 24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
15:57 | 2025-10-24
24/10/2025 03:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
Lebanon 24
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
15:25 | 2025-10-24
24/10/2025 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:01 | 2025-10-24
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
16:00 | 2025-10-24
لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا
15:59 | 2025-10-24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
15:57 | 2025-10-24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
15:25 | 2025-10-24
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
14:00 | 2025-10-24
في فصل الشتاء.. هذه النباتات المنزلية تحارب الرطوبة والعفن
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24